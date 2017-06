PRZEDSZKOLAKI Z ŻYCZENIAMI DLA RODZICÓW

Przed Dniem Mamy i Taty odwiedziliśmy przedszkolaków z grupy Krasnale z Przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej, by porozmawiać o ich rodzicach. Czym interesuje się mama? Co sprawia, że się uśmiecha? Co lubi robić tato i co go uszczęśliwia?

Szymon: Mama i tata krzyczą czasami, jak rozrabiam. Ja lubię najbardziej jak jest jakiś festyn albo jak na dworze jest plac zabaw i basen. Moja mama Ania lubi jak jestem grzeczny i wtedy dostaję nagrody. Moja mama lubi zostawać u swojej mamy. I jest tam jeszcze mój dziadek Jurek. Mój tato Wojtek lubi załatwiać różne rzeczy i najbardziej lubi rozmawiać z kolegami. Mama lubi też czasem słodycze, a tata lubi je jeść cały czas. Z okazji Dnia Mamy i Taty chciałbym życzyć moim rodzicom wszystkiego najlepszego z okazji ich dnia, imienin i urodzin. Wczoraj mój dziadziuś i tato mieli imieniny. Zrobiłem laurkę dziadziowi i list, a w środku była laurka. Bardzo kocham rodziców i też mojego dziadzia Jurka.

Zuzia: Moja mama ma na imię Ewelina. Lubimy bawić się klockami, układać je i bawimy się moimi lalkami. I wtedy jest bardzo fajnie. Mama lubi robić duże budowle – wieże, mały domek i budę. I lubi, kiedy jej w tym pomagam. Moja mama jest jeszcze szczęśliwa, jak dostaje ode mnie obrazki. Na Dzień Mamy dostanie ode mnie laurkę i list. Bardzo kocham moją mamę i tatę. Tato ma na imię Robert i lubi, kiedy przytulamy się. Tato lubi też bawić się z nami klockami. A niedługo urodzi mi się brat. Będzie miał na imię Mateusz. Bardzo się cieszę. Będzie miał swoje zabawki, a ja podzielę się z nim moimi. Z okazji święta chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy i Taty. I jeszcze zdrowia i szczęścia.

Marcel: Moja mama Ania bardzo lubi, kiedy ją przytulam i lubi, kiedy jestem ładnie ubrany, i też kiedy zrobię na urodziny laurkę. A mój tato ma na imię Tomek. Tato lubi leżeć, spać i oglądać filmy. Lubi też, jak do niego się przytulam. Zawsze tulimy się w nocy po długiej bajce. Lubimy też grać z tatą na telewizorze w Marvel, Avengers, grę w narty i Kacze Opowieści. Kiedyś mieliśmy jeszcze inną, ale skończyliśmy ją. Chciałbym życzyć rodzicom wszystkiego najlepszego w Dniu Mamy i Taty. Można wtedy też dawać kwiatki dla mamy, prezenty, czekoladki i laurki.

Lena: Moja mama Ewelina lubi, jak jestem grzeczna i lubi grać ze mną w różne gry. Czasem gramy w warcaby i w chińczyka. Wtedy gra z nami też tato. Mój tato lubi, kiedy go przytulam i kiedy się z nim bawię. Kocham moich rodziców, bo są moimi rodzicami, bo mnie przytulają i dają buziaczki. Chciałabym życzyć moim rodzicom dużo zdrowia i szczęścia. Bardzo mocno ich kocham.

Michał: Moja mama ma na imię Laura, a tato ma na imię Tomek. Moi rodzice lubią się ze mną bawić i przytulać ze mną. Moja mama jest średniego wzrostu, ma włosy jasno-ciemne i bardzo lubi sukienki. Na co dzień jest elegancka. Moja mam uśmiecha się, kiedy ją przytulam i daję jej buziaki. I kiedy razem odpoczywamy. Mój tato lubi bawić się ze mną klockami. Budujemy wtedy wysokie bardzo wieże. Z okazji Dnia Mamy i Taty chciałabym życzyć rodzicom dużo szczęścia i zdrowia, bo bardzo ich kocham.

Amelka: Moja mama ma blond włosy. Bardzo lubi myć podłogę, myć naczynia i zamiatać. Lubi też sprzątać. Lubimy bardzo się razem bawić w „Ciepło i zimno”. Któreś dziecko chowa zabawkę, a drugie jej szuka i mówi się „ciepło”, „zimo”, „gorąco” lub „parzy”. Moja mama uśmiecha się, kiedy przyniosę jej kwiaty albo cały bukiet kwiatów, albo czekoladę. Bardzo lubię też chodzić z mamą na plac zabaw. Mojej mamie chciałabym życzyć dużo zdrowia i szczęścia. Bardzo ją kocham. A z moim wujkiem wygłupiamy się i razem z mamą bardzo się śmiejemy.

Krzysiu: Moja mama czasem się ze mną bawi. Zawsze w coś innego. Teraz nie chodzi do pracy, bo opiekuje się moim braciszkiem Piotrusiem, ale niedługo już wróci do pracy. Moja mama uśmiecha się w różnych sytuacjach. Nie wiem, co lubi moja mama, bo nigdy mi nie mówiła, ale ja zwykle robię mamie różne rysunki. Zawsze jakiś inny. Bardzo kocham moją mamę. Jeśli chodzi o mojego tatę, na razie pracuje i chodzi do pracy. Myślę, że mój tato rzadko się uśmiecha. Chciałbym życzyć moim rodzicom dużo zdrowia po prostu.

Amelka Z.: Moja mama lubi, jak ją przytulam i bawi się w ciepło i zimno. Chodzi też ze mną na plac zabaw. Z mamą bawimy się w berka. Najczęściej moja mama jest berkiem. Uśmiecha się jeszcze wtedy, kiedy przyniosę kwiatki i kiedy jestem grzeczna. Nie lubi za to, jak tata mówi brzydkie słowa. A tato lubi chodzić do kolegów i wtedy jest zadowolony. W domu nie bawi się ze mną, tylko ogląda filmy. Bardzo kocham moich rodziców. Chciałabym życzy im szczęścia i zdrowia.

Kornel: Moi rodzice nazywają się Ania i Tomek i mają nazwisko Szostak. Moja mama lubi układać ze mną lego, ale dawno się w to nie bawiliśmy. Budujemy wtedy domek i bawimy się. Jeszcze mama lubi, jak ją przytulam. Czasami lubi słodycze. A mój tata lubi, jak idziemy na spacer na plac zabaw i tam bawimy się w chowanego i w berka. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy i Taty. I jeszcze uśmiechu.

Ksawery: Moja mama ma na imię Sylwia i lubi się ze mną przytulać i dawać mi buziaki. Moja mama i tata kupują mi dużo płyt, bo bardzo lubię słuchać muzyki. Lubimy też razem tańczyć. Mam jeszcze siostrę Igę. Ona ma dwa i pół lata, już prawie trzy i chodzi do żłobka. Moi rodzice bardzo mnie kochają. Przyprowadzają mnie do przedszkola. Jestem szczęśliwy. Lubimy się jeszcze bawić i grać w taką grę, gdzie jest kasa. To jest gra planszowa i mogą grać albo dwie osoby, albo pięć. W tę grę gra się bardzo długo. I jeszcze gra z nami babcia. Z tatą gram jeszcze w gry na komputerze. Chciałbym życzyć mamie i tacie zdrowia, szczęścia i wszystkiego.

Wysłuchała Iza Szczygieł

Fot. isz