MECHANIK FAWORYTEM, CIECHÓW W ROZSYPCE, SŁUP JEST GROŹNY!

Rozgrywki piłkarskie pomału zmierzają w decydującą fazę, do końca sezonu zostały już tylko 4 kolejki i każde spotkanie ma teraz ogromne znaczenie...

Średzka Polonia, która walczy o 3 lokatę w sezonie, spotka się z drużyną, która aktualnie zajmuje 3 pozycję w tabeli -Zachodem Sobótka. Średzianie tracą do Sobótki 3 pkt i przy ewentualnym zwycięstwie zrównają się punktami z rywalem. Zobaczymy, jak na polonistów wpłynie weekend pauzy. Miejmy nadzieję, że trener Mirosław Drączkowski dobrze przygotował drużynę i 3 punkty zostaną w Środzie Śląskiej. Sobótka na wyjazdach radzi sobie całkiem dobrze - 7 zwycięstw - 1 remis - 5 porażek.

W klasie A walka o awans trwa na całego!

Lider z Brzeziny wybierze się na bardzo ciężki teren do Krzelowa na spotkanie z miejscową Kometą. Mechanik jest faworytem tego spotkania, ale pamiętajmy, że Kometa to drużyna własnego boiska. Bardzo trudno jest wygrać w Krzelowie. Jak do tej pory Kometa przegrała zaledwie jedno spotkanie na własnym boisku, więc bardzo trudne spotkanie przed Mechanikiem.

Ciekawi jesteśmy, jak po ubiegłotygodniowych wydarzeniach zareaguje LKS Ciechów, który jest w totalnej rozsypce. Ciechowianie mają zaplanowane spotkanie z Białkowem, który ostatnio znacznie spuścił z tonu i aktualnie zajmuje 6 pozycję w tabeli...

3 siła ligi MKS Kostomłoty podejmie będąca ostatnio w dobrej dyspozycji Odrę Malczyce. Kostomłoty ciągle liczą się w walce o awans, zaś Odra zapewnione ma już utrzymanie -zapowiada się więc ciekawe i otwarte widowisko.

W klasie B lider z Brzeziny zagra na wyjeździe z niewygodną Odrą Słup. Dodatkowym utrudnieniem może być to, że obie ekipy Brzeziny swoje spotkania rozegrają w tym samym czasie. Słup rozgrywa dobrą rundę wiosenną i na własnym boisku jest bardzo groźny.

W bardzo dobrej formie strzeleckiej jest napastnik Odry Michał Pyra, który w 2 ostatnich spotkaniach strzelił 6 bramek!!

Wicelider rozgrywek Pogoń Miękina zmierzy się na wyjeździe z Pagelem Komorniki. Choć faworyt tego spotkania jest zdecydowany, to nie ujmujmy szans Pagelowi, który już raz udowodnił, że może sprawić sporą niespodziankę, pokonując Mechanika II Brzezinę 3-2.



TERMINY SPOTKAŃ:

Polonia - Sobótka 27.05. Godz.15.

Academy - Osiek 28.05. Godz.15.

Krzelów - Brzezina 28.05. Godz.17.

Białków - Ciechów 27.05. Godz.17.

Smolec - Szczepanów 28.05. Godz.11.

Kostomłoty - Malczyce 28.05. Godz.11.

Pisarzowice - Ogrodnica 28.05. Godz.14.

Słup - Brzezina 28.05. Godz.17.

Bukówek - Kwietno 28.05. Godz.11.

Komorniki - Miękinia 28.05. Godz.11.

Lutynia - Jastrzębce 28.05. Godz.11.

(az) fot. wk