W CIECHOWIE ZNALEZIONO CIAŁO 59-LETNIEGO MĘŻCZYZNY

Dziś rano, w zaroślach koło boiska w Ciechowie, znaleziono ciało mężczyzny. Jak ustaliła policja, był to 59-letni mieszkaniec powiatu średzkiego.

O godzinie 5:50 do KPP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie od jednej z mieszkanek Ciechowa, która w zaroślach przy starym boisku sportowym znalazła ciało mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon.

- Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, z technikiem kryminalistyki celem wykonania czynności procesowych, pod nadzorem prokuratora rejonowego, który skierował ciało do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Nie stwierdzono działania osób trzecich. Trwają działania zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. – informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Prawdopodobnie mężczyzna popełnił samobójstwo przez powieszenie. Działający na miejscu funkcjonariusze ustalili jego tożsamość.

(red), Fot. policja