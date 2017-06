FRANCISZEK BURDZY STRAŻNIKIEM PAMIĘCI

Podczas tegorocznej edycji „Nocy w Muzeum” odbył się wernisaż wystawy „Rodem z Łukowca”. Przedmioty zgromadzone przez Franciszka Burdzego można podziwiać do końca tego roku.

Prawdziwe tłumy pojawiły się na wernisażu wystawy „Rodem z Łukowca” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej i Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. Wystawy powstałej dzięki determinacji i pasji Franciszka Burdzego.

- Podczas jednej z wizyt w Chomiąży koło Malczyc, pan Tadeusz Malec pokazał mi kilka przedmiotów pochodzących z Łukowca, a przywiezionych przez jego ojca Franciszka, z zawodu tkacza. Zapytałem, czy gdybym zdecydował się na zbieranie pamiątek z Łukowca, byłby w stanie się z nimi rozstać – opowiadał o początkach zbiorów Franciszek Burdzy. - Otrzymałem wówczas 40 różnych reliktów. Zacząłem je gromadzić. Przez 3,5 roku udało się nam zebrać około 350 eksponatów od ponad 50 darczyńców – mówił kolekcjoner.

I to właśnie przedmioty gromadzone początkowo w domu w Lubinie, dzięki wystawie ujrzały światło dzienne. Jak podkreślają osoby, które przekazały część reliktów, dzięki panu Franciszkowi wszystkie one ożywają, mając swoje drugie życie. Poza przedmiotami znajdującymi się w wydzielonych powierzchniach muzealnych, takimi jak krzesło, łóżko, stolik, płozy, czy narzędzia, którymi się posługiwano, w gablotach zobaczyć możemy zdjęcia, dokumenty, medale, krzyże wojskowe i odznaczenia wypożyczone z od kilku rodzin.

Jednym z elementów wystawy jest również film dokumentalny zrealizowany przez naszą Agencję Medialno-Reklamową TVi Roland, przedstawiający tęsknotę do "ziemi przodków" pana Franciszka i byłych mieszkańców Łukowca.

Pasja, która dostarcza wzruszeń

Rangę wystawy, jej znaczenie i ważność działań prowadzonych przez ostatnie kilka lat przez Franciszka Burdzego, który od lat na własny koszt wydaje Zeszyty Łukowieckie, podkreślił w swojej przemowie Tadeusz Samborski, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

- Słowa uznania kieruję w stronę pana Franciszka Burdzego, za pasję, że ocalił od zapomnienia i uratował praktycznie od unicestwienia coś, co stanowi cząstkę dziedzictwa kulturowego tamtych stron, dla wielu rodzinnych stron, naszych stron rodzinnych, czyli kresów wschodnich (...) Zrealizował Pan swoją pasję w pięknym wymiarze, która dostarcza nam wszystkim wzruszeń i wielkiej radości. Bardzo Panu gratuluję i dziękuję za uratowanie cząstki kresowego dziedzictwa – mówił Tadeusz Samborski.

Spotkanie po 70-ciu latach

Wśród tłumnie przybyłych na otwarcie wystawy gości nie mogło zabraknąć osób, które przekazały kolekcjonerowi poszczególne przedmioty. Dla Tadeusza Malca z Chomiąży, była to podróż w przeszłość, ponowne spotkanie z ojcem i przedmiotami, które jako tkacz wytwarzał.

- Do Chomiąży przyjechaliśmy w 1945 roku. W lipcu 1945 zostałem zapisany do szkoły. Pochwaliłem się wówczas nauczycielce, że umiem się już podpisywać, choć co prawda jeszcze koślawo – opowiadał Tadeusz Malec pokazując swoją pierwszą tabliczkę, na której ćwiczył pisanie. - Wówczas każda rzecz była użyteczna. Kiedy jakiś samolot spadł, ojciec wyszukiwał go, a następnie odzyskiwał części i lutował np. zapalniczki. Niestety żadna się nie zachowała. Zachowało się jednak wiele rzeczy, które zrobił mój ojciec. Można tu zobaczyć praczkę zrobioną przez ojca, zegar alabastrowy, czy jedno krzesło przywiezione przez naszą rodzinę z Łukowca. Jest to spotkanie po siedemdziesięciu latach. Niesamowite. Trudne do opisanie – mówił nam podczas wystawy.

Podobne uczucia podczas wernisażu towarzyszyły pani Marii Supernat, z domu Kurpisz, która jako siedmioletnia dziewczynka przyjechała do Chomiąży.

- Był Łukowiec Wiśniowski i Łukowiec Żurowski, a pośrodku kościół. W tym właśnie kościele szłam do komunii i moje dwie siostry. Na Łukowcu byłam też na pogrzebie Buczkowskiego. Później przyjechaliśmy na zachód do Chomiąży, ale obecnie mieszkam w Środzie Śląskiej – opowiada pani Maria.

Zapytana o życie na Łukowcu, z przejęciem i smutkiem opowiada o wysiedleniu i spalonym domu.

- Mieszkałam w Nowoszynach koło Łukowca. Nasz dom został spalony. Jednego dnia znaleźliśmy na oknie kartkę, że jeśli w ciągu 24 godzin nie opuścimy dom, to nas spalą. Tato wziął konie z Łukowca, nas dzieci zabrał na wóz i zamieszkaliśmy u Pawliczki, a nasze krowy zostały u Sudołów. Mieszkaliśmy tak chyba z 18 miesięcy. Spaliśmy na podłodze na sianie. A we wrześniu wybuchła wojna – mówi pani Maria.

I choć po domu rodzinnym nic już nie zostało, pani Maria już trzykrotnie odwiedzała Łukowiec i Nowoszynę.

Nie możemy zapomnieć

Jak podkreślił zarówno starosta średzki, Sebastian Burdzy, jak i Tadeusz Samborski, ważne jest, by zachować pamięć o Łukowcu.

- O Łukowcu nie możemy zapomnieć. Bądźmy strażnikami pamięci, bądźmy strażnikami pamięci naszych bohaterskich ojców i dziadów. To nie jest mój dzień, to jest nasz dzień – pani Kędzierskiej, żony oficera z Łukowca, dwa razy wywiezionego na Sybir, Jana Kudłacza, Genowefy Ziobro, Kazimierza Pruczkowskiego, jednego z ostatnich żołnierzy AK – mówił pan Franciszek.

Z pewnością „Zeszyty Łukowieckie”, a także wystawa powstała dzięki uporowi kolekcjonera pozwolą zachować pamięć o Łukowcu dla kolejnych pokoleń.

Iza Szczygieł, Fot. isz

