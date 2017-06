ALEKSANDER ŁUCZYCKI OMNIBUSEM NAUK PRZYRODNICZYCH

Jak już informowaliśmy, dzisiaj w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej odbył się XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej „Omnibus”. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich gimnazjów z Ciechowa, Lutyni, Kostomłotów, Rakoszyc, Szczepanowa i Środy Śląskiej.

- Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z czterech przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i geografii. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, to pytania testowe, druga to zadania praktyczne, do których przystępuje pięciu najlepszych. Część praktyczna polega na wykonaniu zadań z chemii, które w pracowni chemicznej przygotowała p. Sylwia Kasprzycka-Żuk, nauczycielka chemii w średzkim gimnazjum. Następne zadania praktyczne, to zadania z fizyki, biologii i geografii - wyjaśnia Urszula Radziejewska (nauczycielka fizyki).

Najwięcej punktów - 47, a zarazem I miejsce zdobył Aleksander Łuczycki ze Środy Śl., II Mateusz Pełechaty ze Środa Śl. - 40 punktów, III Kacper Karpowicz z Lutyni - 38 punktów, IV Bartosz Mękarski z Ciechowa - 38 punktów, natomiast V Małgorzata Bąk z Kostomłotów - 29 punktów.

Konkurs zorganizowali nauczyciele: Urszula Radziejewska, Jolanta Piwońska-Korona, Agnieszka Markiewicz, Robert Koreń i Sylwia Kasprzycka-Żuk.

- Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla laureatów i uczestników konkursu: firmom Deichman, BASF, Starostwu Powiatowemu w Środzie Śl., Urzędowi Miejskiemu w Środzie Śl. oraz państwu Barbarze i Andrzejowi Dyszewskim, właścicielom sklepu "Centrum Targowa" AGD Dyszewski RTV - wymienia U. Radziejewska. - Państwa pomoc jest dla nas wyrazem waszego zaangażowania w proces kształcenia młodego pokolenia, być może przyszłych naukowców - podkreśla.

(ur/red) fot. Wiktor Kalita