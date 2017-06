SROGIE LANIE DLA SZCZEPANOWA, CIECHÓW "ZAWALCZYŁ"

Także w miniony weekend emocji na naszych boiskach nie brakowało. Padło bardzo wiele bramek. Były mecze zaskakujące, inne rozwiały marzenia o awansie...

Kapitalne spotkanie oglądali kibice w Środzie Śląskiej, gdzie miejscowa Polonia podejmowała 3 siłę ligi - Zachód Sobótka. Można powiedzieć, że poloniści rozegrali dobre zawody ale... Tylko do 60 minuty meczu, gdzie po hattricku Krzysztofa Naskręta oraz jednej bramce Kamila Liberka prowadzili 4-1!

Jednak to, co się stało w ostatnich 30 minutach spotkania zaskoczyło wszystkich. W maszynie Mirosława Drączkowskiego coś pękło i goście z Sobótki zaczynali nabierać wiatru w żagle strzelając bramkę za bramką! Ostatecznie zachód zdołał dołożyć do jednej strzelonej w pierwszej połowie 4 bramki i wywiózł ze Środy śląskiej komplet punktów!

W klasie A kolejne pewne i wysokie zwycięstwo odnotował lider z Brzeziny, który zwyciężył na bardzo ciężkim terenie w Krzelowie. To dopiero 2 porażka Komety na własnym boisku w tym sezonie, a 11 z rzędu wygrana Mechanika Brzeziny!

Po serii kompromitujących spotkań kibice w końcu zobaczyli walczący LKS Ciechów, który mimo porażki w Białkowie, pokazał się z dobrej strony, walcząc o każdy metr boiska i do ostatniej minuty meczu! Miejmy nadzieję, że ciężkie czasy już za Ciechowem i drużyna pokaże jeszcze w tym sezonie, że potrafi walczyć do końca...

3 ekipa ligi, MKS Kostomłoty, rozbił na własnym boisku Odrę Malczyce 10-0! Goście przyjechali do Kostomłotów w 9 i na domiar złego w okolicach 65 minuty zostali ukarani czerwoną kartką i musieli radzić sobie w 8! Chwilę później jeden z zawodników Odry doznał kontuzji i sędzia musiał zakończyć spotkanie z powodu zdekompletowania składu przyjezdnych.



Srogie lanie dostali Zjednoczeni Szczepanów, którzy wybrali się na mecz do Smolca. Wynik nie odzwierciedla w pełni wydarzeń na boisku, bo Zjednoczeni także mieli sporo sytuacji do strzelenia bramki, lecz tego dnia zawodnicy Smolca mieli przysłowiowy "dzień konia" i wszystko co strzelali, wpadało do siatki Zjednoczonych. Skończyło się na 6-0 dla gospodarzy.

W klasie B nadal trwa wyścig o mistrzostwo pomiędzy rezerwami Brzeziny i Pogonią Miękinia. W ubiegły weekend obie ekipy zgodnie i pewnie odniosły zwycięstwa na boiskach swoich rywali. Brzezina gładko pokonała na wyjeździe Odrę Słup, zaś Pogoń Miękinia w Komornikach zwyciężyła Pagel 5-1.

W czwartym spotkaniu z rzędu nie potrafi wygrać Pogoń Jastrzębce, która uległa tym razem w Lutyni miejscowemu Piastowi 1-3.

Tęcza Kwietno rozwiała marzenia Orła Bukówek o awansie do klasy A, wygrywając w Bukówku 4-1! Po tej porażce Orły na 3 kolejki do końca rozgrywek, tracą do liderującej Brzeziny 9 pkt.

Niespodziewanie wysoką porażkę ponieśli Błękitni Chwalimierz, którzy ulegli niżej notowanej Błyskawicy Lenartowice aż 0-5.



WYNIKI:

Polonia - Sobótka 4-5.

Smolec - Szczepanów 6-0.

Krzelów - Brzezina 0-6.

Kostomłoty - Malczyce 10-0.

Academy - Osiek 9-1.

Białków - Ciechów 4-2.

Lutynia - Jastrzębce 3-1.

Komorniki - Miękinia 1-5.

Słup - Brzezina 0-5.

Pisarzowice - Ogrodnica 6-0.

Chwalimierz - Lenartowice 0-5.

Bukówek - Kwietno 1-4.

(az) fot. Polonia Środa Śl.