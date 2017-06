DZISIAJ OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej pragnie zwrócić Państwa uwagę na zagrożenia związane z tytoniem.

Tegorocznym tematem Dnia bez Tytoniu ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest "Tytoń - zagrożenie dla rozwoju".

Cele kampanii Światowego Dnia Bez Tytoniu 2017

Zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu i zrównoważonym rozwojem.

Zachęcanie krajów do włączenia kontroli tytoniu do swoich krajowych działań w 2030 r. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wspieranie państw członkowskich i społeczeństwo obywatelskie w celu zwalczania ingerencji przemysłu tytoniu w procesy polityczne, co z kolei prowadzi do wzmocnienia krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu.

Zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.

Pokazać, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do trwałego, wolnego od tytoniu świata, czy to poprzez zobowiązanie się do nigdy nie używania wyrobów tytoniowych, czy też zrezygnować z tego nawyku.

Kontrola tytoniu wspiera zdrowie i rozwój

WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie kontroli tytoniu w ramach ich odpowiedzi na agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju z 2030 r.

Wszystkie kraje czerpią korzyści z skutecznej kontroli epidemii tytoniu, przede wszystkim poprzez ochronę swoich obywateli przed szkodami związanymi z użyciem tytoniu i obniżeniem kosztów gospodarczych. Celem Agendy na rzecz Rozwoju Zrównoważonego i jej 17 globalnymi celami jest zapewnienie, że "nikt nie został w tyle".

Kontrola tytoniu została zapisana w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest on postrzegany jako jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie celu nr 3.4 w zakresie SDG na poziomie jednej trzeciej redukcji globalnej do 2030 r. Przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych (NCD), w tym chorób sercowo-naczyniowych, raków i przewlekłej zapchanej choroby płuc. Dodatkowym celem, jakie muszą spełnić rządy rozwijające krajowe odpowiedzi na temat zrównoważonego rozwoju, jest wzmocnienie wdrażania Ramowej konwencji WHO w sprawie tytoniu we wszystkich krajach.

Kontrolowanie tytoniu pomaga osiągnąć inne cele globalne

Oprócz ratowania życia i zmniejszenia nierówności zdrowotnych kompleksowa kontrola tytoniu obejmuje niekorzystny wpływ na uprawę tytoniu, produkcję, handel i konsumpcję.

Kontrola tytoniu może złamać cykl ubóstwa, przyczynić się do zakończenia głodu, promować zrównoważone rolnictwo i wzrost gospodarczy oraz przeciwdziałać zmianie klimatu. Rosnące podatki od wyrobów tytoniowych mogą być również wykorzystane do finansowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innych programów rozwoju rządu.

To nie tylko rządy mogą zwiększyć wysiłki w zakresie kontroli tytoniu: ludzie mogą przyczyniać się na poziomie indywidualnym do trwałego, wolnego od tytoniu świata. Ludzie mogą zobowiązać się do nigdy nie podejmowania produktów tytoniowych. Ci, którzy stosują tytoń, mogą zrezygnować z tego zwyczaju lub szukać pomocy w ten sposób, co z kolei chroni ich zdrowie, a także osoby narażone na wtórny dym, w tym dzieci, innych członków rodziny i przyjaciół. Pieniądze nie przeznaczone na tytoń mogą być z kolei wykorzystywane do innych zasadniczych zastosowań, w tym zakupu zdrowej żywności, opieki zdrowotnej i edukacji.

Ostatecznym celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu,

ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

W związku z powyższym zapraszam do podjęcia działań związanych z organizacją kampanii. Zapraszam również do korzystania z filmów edukacyjnych przygotowanych do programu "Bieg po zdrowie" zamieszczonych na youtube oraz ze stron internetowych WHO.

(psse)