PRZEZ SYMULACJE DOŚWIADCZYLI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W niezwykłych warsztatach uczestniczyli niedawno uczniowie klasy 1C Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej. Dzieci podczas zajęć mogły na moment doświadczyć różnego typu niepełnosprawności.

Z pewnością warsztaty, jakie przygotowała dla uczniów klasy 1C Fundacja Eudajmonia, pozostaną w pamięci uczniów na długo. Podczas spotkania prowadzonego przez Ewelinę Puławską i Katarzynę Wiśniewską dzieci mogły porozmawiać o różnych typach niepełnosprawności, a także poprzez symulacje przez moment ich doświadczyć. Dzięki przywiezionym przez przedstawicielki fundacji przedmiotom, takim jak okulary (symulatory naśladujące wady wzorku), stopery do uszu, wózek inwalidzki, czy białą laskę dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda życie z perspektywy osoby doświadczonej różnego typu niepełnosprawnością.

- Dzięki udziałowi w symulacjach chcemy rozwijać empatię i otwartość w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, budować zrozumienie i szacunek dla odmienności i różnorodności, pokazywać przestrzeń do wspólnego działania – bez względu na bariery wynikające ze stanu zdrowia – mówi Ewelina Puławska. - Naszym celem jest również przełamywanie stereotypów i pokonywanie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami, wynikających głównie z niewiedzy i lęku przed tym, co nieznane – dodaje.

Poza symulacjami, uczniowie mogli również przekonać się, w jaki sposób osoby niewidzące czytają książki, posługują się telefonem lub komputerem, a także jak radzą sobie w życiu codziennym. Z pewnością spotkanie z trenerką i Katarzyną Wiśniewską, osobą niewidomą, zapadnie uczniom na długo w pamięci.

Fundacja Eudajmonia

Fundacja już od 9 lat działa na rzecz integracji i aktywizacji społecznej osób marginalizowanych i narażonych na społeczne wykluczenie.

- W sposób szczególny koncentrujemy się na osobach z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Oprócz działań skierowanych stricte do osób niepełnosprawnych prowadzimy również działalność na rzecz niwelowania barier, z którymi borykają się w swoim otoczeniu. Jedną z takich metod są prezentowane dziś dzieciom symulacje niepełnoprawności - opowiada o działalności fundacji Ewelina Puławska.

