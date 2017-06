10-LECIE FIRMY HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA

10 czerwca br. w Centrum Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej odbędzie się uroczystość z okazji 10-lecia działalności produkcyjnej firmy HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. & Co Sp.K.

HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. & Co Sp. K. działająca od marca 2007 r. na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Komornikach jest dostawcą części metalowych, grup montażowych do przemysłu samochodowego.

Klientami firmy jest grupa VW (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche), GM oraz poddostawcy przemysłu automotive. Obecnie HMT Polska zatrudnia ponad 260 osób. Coroczny wzrost produkcji (rok do roku) wynosi około 25%. Już we wrześniu rozpocznie pracę w fabryce nowoczesny robot do spawania laserowego.

Jak już wspominaliśmy HMT działa na naszym terenie dekadę i właśnie z tej okazji odbędzie się uroczystość połączona z piknikiem rodzinnym.

- Piknik rodzin jest formą podziękowania dla pracowników za włożony trud w dynamiczny rozwój zakładu na przestrzeni ostatnich 10 lat - podkreślają pracownicy firmy.

