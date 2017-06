16-LATEK ZAATAKOWANY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Najpierw zaatakował swojego młodszego kolegę, a następnie uderzył go z pięści w twarz. Sprawcy grozi kara do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Środzie Śląskiej. Idący ulicą 19-latek zaatakował swojego młodszego kolegę.

- Mężczyzna podszedł do chłopca w wieku 16 lat i uderzył go pięścią w twarz, powodując jego upadek na ziemię i złamanie zębów – wyjaśnia st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

W chwili zatrzymania mężczyzna tłumaczył, że doszło do nieporozumienia i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za pobicie odpowie przed sądem. Jak informuje policja, 19-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(isz), Fot. policja