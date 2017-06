CZYTELNIK: "CO SIĘ STANIE Z "ANIOŁKIEM"?

- Jestem ciekaw, co się stanie z "aniołkiem", który zdobi fontannę w rynku? - pyta mieszkaniec naszego miasta. Dlaczego jest zatroskany losem właśnie tej figury?

Czytelnik twierdzi, że figura posadowiona na fontannie jest zabytkiem. - Nie wiem czy wiecie, ale rzeźba ta zdobiła kiedyś fontannę przed pałacem w Udaninie - mówi mężczyzna. - Kiedy pałac popadł w ruinę, przywieziono ją do Środy Śl., by przetrwała. Teraz rozpoczynają się prace i ciekaw jestem, co się z nią stanie?- dodaje.

Rozpoczęła się przebudowa rynku dolnego. Jak informuje Urząd Miejski, powstanie nowa fontanna, siedziska do odpoczynku i nowe nasadzenia. Istotnie zmieni się też podłoże, będzie wykonane z płyt granitowych. Koncepcja architektoniczna przygotowana przez firmę Modern Studio zakłada częściowe wyłączenie rynku z ruchu samochodowego. Prace mają zotać zakończone 31 sierpnia.

Co stanie się z figurą? Na razie nie wiadomo. Zapytamy, być może jest już decyzja, jak zostanie zagospodarowana, bądź przechowana.

(red.) fot. Wiktor Kalita