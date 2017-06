13-LATEK SKRADZIONY TELEFON PODAROWAŁ MATCE

Na terenie jednej ze szkół w gminie Miękinia pod koniec grudnia ubiegłego roku doszło do kradzieży telefonu. Urządzenie zostało odzyskane. Sprawca kradzieży stanie przesądem rodzinnym.

Do kradzieży telefonu wartego 1500 złotych doszło pod koniec ubiegłego roku na terenie jednej ze szkół w gminie Miękinia.

- Funkcjonariusze w wyniku prowadzonych czynności ,w związku z kradzieżą telefonu komórkowego ustalili, iż może on być użytkowany przez 40-letnią kobietę. Przeprowadzone przez nich przeszukanie w miejscu jej zamieszkania potwierdziło ich podejrzenia. Policjanci odzyskali telefon, który następnie zwrócili właścicielce – informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

W trakcie prowadzonego dochodzenia ustalono, że sprawcą kradzieży jej 13-letni syn, którym zajmie się sąd rodzinny. 40-letniej kobiecie postawiono zarzut paserstwa. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Przypomnijmy, że kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze do lat 5 – wyjaśnia policjantka.

(isz), Fot. policja