BOGATY TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU W CIECHOWIE 

Ostatnie dni w Publicznym Przedszkolu w Ciechowie minęły niezwykle intensywnie. Przedszkolaki najpierw przygotowały dla swoich rodziców uroczyste apele, by następnie 1 czerwca świętować Dzień Dziecka.

- To był tydzień wielu niezapomnianych atrakcji i niesamowitych niespodzianek – tak wspominają dzieci z Przedszkola Publicznego w Ciechowie.

Cykl uroczystości i wspólnej zabawy rozpoczął się już 26 maja, kiedy grupy przedszkolne „Kwiatuszki” i „Żabki” przygotowały przedstawienie z okazji Dnia Mamy. W spotkaniu uczestniczyli również tatusiowe, którzy z zaciekawieniem i niecierpliwością oczekiwali na występy swoich dzieci. To święto to szczególna okazja, której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiechy, wzruszenie i duma z własnych pociech. Wszyscy zaproszeni goście z zaciekawieniem i uwagą słuchali wierszy, piosenek i życzeń. Przedszkolaki na tą wyjątkową uroczystość przygotowały dla kochanych rodziców część artystyczną: wystawiały krótkie przedstawienia, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i prezentowały przeróżne tańce. Po zakończeniu części artystycznej rodzice otrzymali laurki, upominki, słodkie buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia płynące z małych serduszek swoich dzieci. Rodzice wraz ze swoimi pociechami spędzili miłe chwile przy słodkim poczęstunku. Po uroczystości w sali przedszkolnej zaproszeni goście wraz ze swoimi dziećmi przenieśli się na plac przedszkolny, aby w plenerze posłuchać koncertu muzycznego „Filharmonia na wesoło”. Nie zabrakło tańca i wspólnej zabawy rodziców, dzieci i pań nauczycielek. Atmosfera tej uroczystości była podniosła

i niezwykle rodzinna.

Świętowania ciąg dalszy

Już od poniedziałku, 29 maja, czekały na nas kolejne, wielkie wydarzenia w naszym przedszkolu, do których dzieci przygotowywały się od dawna. W poniedziałek 29.05.2017r grupy: „Smerfy”, „Elfy” i „Jagódki” świętowały Dzień Mamy. Podczas spotkań z rodzicami nie zabrakło wielu wzruszeń, uśmiechów, wspólnej zabawy i tańców ze swoimi rodzicami. Dzieci wykazały się wielkim zaangażowaniem i przejęciem z powodu tak ważnego występu, a dla rodziców były to chwile pełne niespodzianek, wzruszeń i dumy ze swych pociech.

We wtorek 30 maja przedszkolaki miały okazję wziąć udział w wyjeździe do kina w Środzie Śląskiej. Podczas seansu dzieci spotkały się z bohaterami bajki pt. „Dzieciak rządzi”. Dzieci były zachwycone wyjazdem, a także udziałem w niezapomnianym seansie kinowym.

- To jedna z najśmieszniejszych bajek, jakie ostatnio oglądałem i chętnie zobaczę ją jeszcze raz – tak relacjonował seans Jakub ze starszej grupy.

W środę 31 maja także nie zabrakło kolejnych niespodzianek i atrakcji. W tym dniu obchodzono Światowy Dzień bez Papierosa. W grupach przeprowadzono pogadanki z dziećmi o wpływie palenia papierosów na nasz organizm i nasze zdrowie. Dzieci wykonały plakaty i rysunki na temat szkodliwości palenia a także przebywania w towarzystwie osób palących. W szatni umieszczono również wystawę prac dzieci i ulotek informacyjnych dla rodziców. W tym dniu dzieci brały również udział w teatrzyku pt: "Kaczka cudaczka", który także był świetną zabawą dla przedszkolaków.

Dzień Dziecka w Ciechowie

W czwartek 1 czerwca miały miejsce najbardziej wyczekiwane przez dzieci wydarzenia. Już samo odświętnie przystrojone wejście do przedszkola zdradzało, że to ten niecierpliwie oczekiwany Dzień Dziecka. W tym dniu przedszkolaki już od samego rana dopytywały o przygotowane atrakcje i były bardzo ciekawe niespodzianek, jakie na nie czekają. Tuż po śniadaniu uczestniczyliśmy w teatrzyku pt. „ Niedowiary w bibliotece kryją się czary” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Ciechowie. Dzieci z wielkim zaciekawieniem i skupieniem wpatrywały się w sztukę, a także czynnie uczestniczyły w przedstawieniu wspólnie z aktorami. Kolejnym punktem dnia było spotkanie z panią Dyrektor Bożeną Błaszczyszyn, która złożyła dzieciom najlepsze życzenia a także zaprosiła wszystkich na wspólny poczęstunek, podczas którego dzieci smakowały pyszne owoce, kruche ciasteczka i ulubione cukierki. Największą atrakcją dnia były dmuchańce, za którymi dzieci wypatrywały już od rana.

- Zabawa na dmuchańcach, to najfajniejszy Dzień Dziecka – komentowały dziewczynki z najstarszej grupy. - Chcielibyśmy, żeby dmuchańce zostały już u nas na zawsze – dodawali chłopcy.

Nie zabrakło również wspólnych tańców i zabaw przy muzyce, malowania buziek, a także konkursów takich jak: przeciąganie liny, najpiękniejszy rysunek wykonany kredą, największa bańka mydlana. Podczas dnia przez cały czas towarzyszył nam gość specjalny – Clown, który umilał nam każdą zabawę. Każde z dzieci na zakończenie dnia otrzymało drobne upominki: zabawkę i słodki poczęstunek. Żal kończyć tak wspaniały dzień, dlatego też nauczycielki postanowiły przedłużyć obchody tego niezwykłego dnia.

W piątek, 2 czerwca, czekały na nas kolejne atrakcje związane z obchodami Dnia Dziecka. W tym dniu odbyły się kolejne konkursy na placu zabaw a także wspólne zabawy przy muzyce. Należy tu wspomnieć o zabawach z chustą i tunelem animacyjnym, zabawie „worek z ubraniami”, tańcach grupowych i w parach, zabawach z balonami. Nie zabrakło także pysznej niespodzianki dla przedszkolaków, którą były uwielbiane przez dzieci lody. Tydzień pełen atrakcji dobiegł końca, ale to nie wszystkie niespodzianki, na jakie mogą liczyć dzieci, bo już niedługo czekają nas wycieczki do Małpiego Gaju, do Straży Pożarnej, a także uroczyste zakończenie przedszkola.



Serdecznie dziękujemy organizatorom, sponsorom i rodzicom za pomoc i wkład włożone w organizację wszelkich wydarzeń w naszym przedszkolu.



Małgorzata Abel, Małgorzata Markiewicz, Fot. Publiczne Przedszkole w Ciechowie

Więcej zdjęć TUTAJ