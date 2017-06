PIKNIK WĘDKARSKI DLA DZIECI Z KOŁEM PZW SAZAN

Dziś po godzinie 13 zakończył się Piknik Wędkarski zorganizowany na akwenie Kajaki przez średzkie koło PZW. W zawodach wystartowało blisko 30 młodych wędkarzy.

Równo o godzinie 9 na średzkim akwenie Kajaki rozpoczął się piknik wędkarski, podczas którego uczestnicy mogli poznać arkana sztuki wędkarskiej. Dzięki fachowej pomocy średzkich wędkarzy, ich podpowiedziom i wsparciu, aż 29 młodych wędkarzy mogło spróbować swoich sił w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. Podczas imprezy nie tylko dopisała pogoda i humory, ale i ryba, bo na haczykach młodych wędkarzy pojawiały się zarówno liny, płotki, leszcze, ale i karpie. Można śmiało powiedzieć, że takimi braniami nie pogardziłby i doświadczony wędkarz.

- Bardzo cieszymy się z tak dużej frekwencji podczas dzisiejszych zawodów. Mamy nadzieję, że spora część młodych miłośników wędkarstwa przyłączy się do naszej szkółki wędkarskiej, by w przyszłości reprezentować i wpierać nasze koło. Słowa podziękowania należą się zarówno współorganizatorowi pikniku Gminie Środa Śląska za wsparcie, jak również rodzicom, którzy w niedzielny poranek przyszli na akwen ze swoimi dziećmi, by wspólnie spędzić z nami czas – mówił po zakończonych zawodach prezes Koła PZW Sazan, Jerzy Durman.

Podczas zawodów uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek i napoje, a na zakończenie sportowych zmagań na wszystkich czekały pamiątkowe medale i upominki. Na piątkę najlepszych wędkarzy czekały również dyplomy, puchary i upominki.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy.

(isz), Fot. isz

Wyniki zawodów

1 miejsce – Szymon Dziadyk

2 miejsce – Jakub Szybiak,

3 miejsce – Jakub Pawełczyk,

4 miejsce – Igor Kosmala,

5 miejsce – Maciej Waleńciukiewicz,

6 miejsce – Jan Szczygieł,

7 miejsce – Oskar Gliński,

8 miejsce – Hubert Pawełczyk,

9 miejsce – Antonina Sendyka,

10 miejsce – Miłosz Zaręba,

11 miejsce – Oskar Galica,

12 miejsce – Natalia Kozyra,

13 miejsce – Szymon Leginowicz,

14 miejsce – Patryk Michalski,

15 miejsce – Jakub Iwaszko,

16 miejsce – Gracjan Myszkowski,

16 miejsce – Milena Redka,

16 miejsce – Marcelina Majchrzak,

16 miejsce – Tymoteusz Lipiński,

17 miejsce – Radosław Lech,

17 miejsce – Wiktor Fiedorek,

17 miejsce – Maciej Straube,

17 miejsce – Bartłomiej Ściana,

17 miejsce – Oliwier Galica,

17 miejsce – Michał Ciszewski,

17 miejsce – Jakub Wierzbicki,

17 miejsce – Patrycja Wierzbicka,

17 miejsce – Hubert Kopeć,

17 miejsce – Marcjan Myszkowski

