OSIEDLE ŚREDZKIE - IDEALNE MIEJSCE DO ZAMIESZKANIA!

"Osiedle Średzkie" ma Państwu do zaoferowania projekt osiedla domów z garażami w zabudowie szeregowej. Inwestycja powstaje na obrzeżach Środy Śląskiej, w kierunku na Szczepanów.

Jest to cicha i spokojna okolica, w otoczeniu lasów z dogodnym dojazdem do centrum miasta.

W pobliżu jest stacja kolejowa, co umożliwia łatwy dojazd zarówno do Wrocławia, jak i do Legnicy.

Materiały użyte do budowy zapewnią Państwu wysoki standard oraz komfort mieszkalny.





W dziale "PLAN OSIEDLA" znajdą Państwo animacje podziału działek, które posiadamy w naszej ofercie. Została ona przygotowana w celu ułatwienia Państwu zlokalizowania oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami danej działki, natomiast w dziale "WIZUALIZACJE" znajdują się zdjęcia projektu naszych domów szeregowych oraz jego szczegółowe informacje.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ: http://www.osiedle-sredzkie.pl/index.php?id=oferta





Oferujemy także 4-lokalowy budynek mieszkalny na osiedlu domów jednorodzinnych oraz w zabudowie szeregowej. Są to mieszkania 2-poziomowe o powierzchni 75 m kw. z wyjściem na ogród.

Każde mieszkanie posiada osobne miejsce parkingowe i działkę. Termin realizacji to 4 kwartał 2017 r .



PROGRAM UŻYTKOWY

- każdy lokal ok. 75m kw. to:

- 4 pokoje (salon, 2 sypialnie i mały pokój dodatkowy lub garderoba), kuchnia oraz 2 łazienki;

- salon z kominkiem, jadalnią i wyjściem do własnego, kameralnego ogrodu,

- na piętrze: jasna łazienka z dużym oknem, dwie duże sypialnie i mały 4 pokój dodatkowy (np. gabinet do pracy) lub garderoba,

- wysoka ścianka kolankowa 2m (!) - daje wrażenie pełnego piętra,

- przy kuchni wydzielona przestrzeń na spiżarkę/schowek,

- wspólne wejście pozwala na zagospodarowanie reszty działki na 4 kameralne ogródki dostępne z każdego lokalu,

- dodatkowa duża przestrzeń magazynowa na strychu (dla każdego lokalu osobna).

Okolica:

fitness, basen, zabudowa niska, bank/bankomat, komenda policji, apteka, przychodnia/szpital, PKP, PKS, autobus, żłobek, przedszkole, plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum.

WIĘCEJ INFORMCJI TUTAJ: http://dom.gratka.pl/tresc/397-72459205-dolnoslaskie-sroda-slaska-jarzebinowa.html

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

KONTAKT:

Osiedle Średzkie Sp. z o.o.

tel. 503-665-503, 691 803 555

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.osiedle-sredzkie.pl

--------OGŁOSZENIE PŁATNE-------