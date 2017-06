REWITALIZACJA RYNKU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZPOCZĘTA!

Firma Polskie Surowce Skalne sp. z o. o. z Katowic oznakowała już Rynek Dolny, w miniony weekend pojawiły się bariery zabezpieczające i zmiany w organizacji ruchu. To znak, że rusza II etap przebudowy serca Środy Śląskiej.

W projekcie tymczasowej organizacji ruchu czytamy przede wszystkim, że realizacja robót "nie wpływa bezpośrednio na ruch drogowy prowadzony głównym ciągiem komunikacyjnym przez Środę Śląską". Oznacza to, że przez cały czas robót ruch ul. Legnicką w obie strony będzie się odbywał bez przeszkód. Zmiany dotyczą głównie zjazdu z pl. Wolności – tu kierowcy napotkają na nakaz skrętu w prawo, w ul. Kilińskiego. Tak zresztą docelowo, po remoncie, ma się kształtować ruch w tej okolicy.

Dodatkowo wykonawca podzielił prace na dwa etapy. W pierwszym etapie plac budowy został wygrodzony z zachowaniem przejazdu przy przyległych do pl. Wolności budynków. Dojazd będzie możliwy dla pojazdów zaopatrzenia lokali przy pl. Wolności 23-43. Następna faza to całkowite wyłączenie z ruchu kołowego zakresu inwestycji, jednak ta część, zgodnie z zapewnieniami firmy PSS sp. z o. o., ma zostać skrócona do minimum.

Przypomnijmy, drugi etap przebudowy Rynku Dolnego w Środzie Śląskiej ma się zakończyć do 31 sierpnia br., a inwestycja będzie kosztować 1,35 mln zł, z czego Urząd Miejski liczy na 64% dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych.

(um) fot. wk, ak