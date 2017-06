DOLNOŚLĄSKA GALA TALENTÓW Z UDZIAŁEM HANNY FILUS

30 maja Hanna Filus z klasy 6c reprezentowała Szkołę Podstawową nr 3 w Środzie Śląskiej na VII Dolnośląskiej Gali Talentów, która odbyła się w Świdnickim Ośrodku Kultury, a jest organizowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w tym przedsięwzięciu i od razu dzięki ogromnemu talentowi naszej uczennicy mieliśmy szczęście zaprezentować się w finale owej imprezy.

Spośród 125 uczestników rejonowych eliminacji do finału jury wyłoniło 27 laureatów z 6 rejonów Dolnego Śląska. Podczas finałowej gali można było podziwiać taniec, śpiew solowy i zespołowy, grę na różnych instrumentach, recytację, akrobatykę sportową, film.

Hania zachwyciła widownię podczas prezentacji układu gimnastycznego własnego pomysłu do piosenki Stinga "Shape of my heart". Dzięki niesamowitej pasji naszej uczennicy, która perfekcyjnie i profesjonalnie zaprezentowała swój talent, mogliśmy być świadkami jej kolejnego sukcesu.

Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy się poszczycić tak uzdolnioną szóstoklasistką, która rozsławia swym talentem imię naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w gimnastyce artystycznej!

Monika Matusik, fot. sp