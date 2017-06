MIESZKAŃCY: "KOMU PRZESZKADZAŁA WIERZBA?"

Rozpoczęte dzisiaj prace na terenie Rynku Dolnego wywołały spore poruszenie wśród mieszkańców. Można nawet powiedzieć, że kwestia wierzby, która od lat siedemdziesiątych rosła w Środzie Śląskiej podzieliła mieszkańców.

Dziś, w ramach przygotowania terenu pod prace remontowe, zewnętrzna firma dokonała wycinki starej wierzby, która od lat dawała schronienie przez słońcem. Prace wywołały spore poruszenie wśród mieszkańców. Niejednym zakręciła się łza w oku.

- Byłem przy tym, jak drzewo było sadzone w tym miejscu w latach siedemdziesiątych. A teraz po tylu latach zostało ścięte. Po co? Komu przeszkadzała wierzba w tym miejscu - pyta mieszkaniec naszego miasta. - Czy rewitalizacja ma polegać na tym, że niszczymy wszystko, co było i na to miejsce wstawiamy coś nowego? - pyta.

Podobne zdanie ma wielu mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy.

- Pod drzewem można się było schronić. Od zawsze zachwycało swoją urodą – mówi jedna z mieszkanek, podkreślając, że takie drzewo w centrum rynku dające cień, to prawdziwy skarb.

Pojawiają się jednak głosy, że już czas na wierzbę, która jak twierdzą niektórzy, była już spróchniała i stanowiła zagrożenie.

Poza wierzbą wycięte będą pozostałe drzewa. Krzewy zaś zostaną przeniesione w inne miejsce. Po przebudowie w rynku pojawią się nowe nasadzenia.

- W projekcie przewidziano 16 nowych drzew, które wykonawca nie tylko zasadzi, ale będzie je również pielęgnował – informuje Urząd Miejski. - Amorek ze starej fontanny zostanie zdemontowany, a przyszła jego lokalizacja zostanie uzgodniona z konserwatorem zabytków i mieszkańcami – wyjaśnia urząd.

Do 31 sierpnia prace związane z rewitalizacją zostaną zakończone. A nam przyjdzie cieszyć się nowym obliczem średzkiego rynku.

(isz), Fot. isz