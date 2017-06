BĘDZIE BEZPIECZNIEJ NA DRODZE KRAJOWEJ NR 94

Po wielu staraniach w najbliższych miesiącach wykonana zostanie inwestycja na drodze krajowej 94, o którą burmistrz Środy Śląskiej i doradca ds. kluczowych projektów w obszarze bezpieczeństwa publicznego zabiegali od stycznia br. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na łuku drogi w okolicy skrzyżowania z drogą do Proszkowa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłosiła przetarg na wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej. Satysfakcji z tej decyzji nie kryje Dariusz Łopuszyński, doradca burmistrza ds. projektów kluczowych w sferze bezpieczeństwa publicznego, który przekazał tę wiadomość na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Środzie Śl.

- O tym rozwiązaniu rozmawialiśmy już od kilku miesięcy. Cieszę się, że znalazły się pieniądze w budżecie GDDKiA na realizację tego zadania - mówi doradca.

Termin składania ofert przez wykonawców upływa 12 czerwca. Koniec inwestycji wyznaczono na połowę sierpnia br.

- Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego rozsądku kierujących. Na tym odcinku średzki obwód drogowy i miejscowa policja zrobili wszystko w kwestii oznaczenia niebezpiecznego fragmentu drogi. Mam nadzieję, że poprawa przyczepności pomoże tym kierowcom, których specyficzny układ łuku drogi oraz mało przyczepna do tej pory nawierzchnia potrafiły zaskoczyć. Do tej pory pojazdy zbyt łatwo wpadają tam w poślizg. Badania, które przeprowadziliśmy w dniach 27.02 – 06.03.2017r. wykazały, że na feralnym odcinku drogi większość kierowców nie stosuje się do obowiązującego tam ograniczenia prędkości do 60 km/h. Z analizy wynika, że 60% kierowców pokonało ten odcinek z prędkością powyżej 70 km/h. – dodaje Dariusz Łopuszyński.

(um) fot. um