W ŚRODZIE ŚL. I UDANINIE ODDANO ŁĄCZNIE 23,4 LITRÓW KRWI

W czerwcu na terenie powiatu średzkiego odbyły się dwie akcje poboru krwi. Pierwsza w Udaninie i druga w Środzie Śląskiej. Łącznie krew oddało 52 krwiodawców.

Zgodnie z zapowiedzią Adrianny Franc, z-cy kierownika działu metodyczno-organizacyjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, 1 czerwca w Udaninie zawitał mobilny punkt poboru krwi. Do akcji przyłączyli się ochotnicy z OSP KSRG Udanin.

- Pragnąc wdrażać w życie szlachetne idee honorowego krwiodawstwa i chcąc pozyskać nowych krwiodawców, 1 czerwca br. Urząd Gminy w Udaninie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przeprowadził zbiórkę krwi, na którą zgłosiło się 21 dawców. Przeprowadzono 18 donacji, co daje łącznie 8,1l oddanej krwi – informuje Urząd Gminy Udanin.

Z kolei w pierwszy wtorek miesiąca, 6 czerwca, pobór krwi odbył się w Środzie Śląskiej. Tym razem, z powodu prac prowadzonych na terenie Rynku Dolnego, mobilny punkt poboru krwi czekał na krwiodawców na parkingu przy pomniku Rolanda.

Do czerwcowego poboru zgłosiło się 39 osób, a krew w ilości 15,3 litra oddało 34 krwiodawców.

Łącznie podczas obu poborów krew oddało 52 krwiodawców. Pozyskano łącznie 23,4l. krwi.

Kolejna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Środzie Śląskiej we wtorek 4 lipca.

(isz), Fot. UG Udanin