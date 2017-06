LAUREATKA NASZEGO KONKURSU WRÓCIŁA JUŻ Z PRAGI

Wiktoria Skrybant, laureatka naszego konkursu fotograficznego "Widziałeś wiosnę?" wczoraj wróciła z Pragi. "Wycieczka dla dwojga" była nagrodą główną ufundowaną przez Biuro Turystyczne "Kowalska" ze Środy Śląskiej.

Wiktoria, wraz z przyjaciółką Emilią, brały udział w praskiej Nocy Muzeów w terminie 10-11 czerwca. W programie było m.in. zwiedzanie Mostu Karola i Starego Miasta, a na koniec udział we wspomnianej nocy muzealnej, kiedy to raz do roku praskie muzea i instytucje kulturowe otwierają swoje drzwi o niecodziennej porze - w nocy, po standardowych godzinach otwarcia.

- Każdego roku w Nocy Muzeów w Pradze uczestniczy około 100 tysięcy ludzi, którzy oprócz podziwiania unikatowych eksponatów muzealnych, mają szansę uczestnictwa w koncertach, pokazach filmowych, konkursach czy wystawach zorganizowanych specjalnie na jedną noc. Tej nocy każdy, nawet najmłodszy amator muzeów znajdzie w Pradze coś dla siebie. Dzięki darmowej komunikacji miejskiej tej nocy i darmowym wejściom do muzeów można poznać Pragę od zupełnie innej strony - informował w swej ofercie właścicielka biura turystycznego.

Jak ocenia wyjazd Wiktoria? - Było bardzo fajnie - stwierdziła krótko, ale z dużym zadowoleniem.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Państwu za nadesłane zdjęcia, a sponsorom za nagrody. I oczywiście zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Emilia Cielecka i Wiktoria Skrybant (z prawej)

Pozostałe nagrody ufundowali:

sklep Merkury oraz Centrum Targowa AGD Dyszewski RTV w Środzie Śl.,

firma Xeos, Kino Środa Śląska i Średzki Park Wodny.

Informacje o wszystkich laureatach, nagrodach i sponsorach znajdują się TUTAJ