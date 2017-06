RODZICE: "ATRAKCYJNA I TRAFIONA INWESTYCJA"

Przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej otwarto 1 czerwca br. nowy plac zabaw. Burmistrz Środy Śląskiej, Adam Ruciński wraz z wychowankami przedszkola przy ul. Strzeleckiej, uroczyście przecięli wstęgę.

Radościom i zabawom nie było końca, zwłaszcza że otwarcie połączono z obchodami Dnia Dziecka.

- Rozbudowa placu w naszym przedszkolu była priorytetem od września 2016 r. Trzeba było stworzyć dla dzieci odpowiednie warunki do zabawy. Kilka małych urządzeń na terenie naszego przedszkola nie było odpowiednią infrastrukturą dla 215 naszych wychowanków - podkreśla Agnieszka Wiatrzyk, dyrektor Przedszkola nr 1 w Środzie Śląskiej. Teraz dzieci mogą się cieszyć dużym, kolorowym, drewnianym zestawem zabawowym, a podłoże placu wysypano piaskiem.

Inwestycję chwalą też rodzice: - Nowy plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej jest bardzo atrakcyjną i trafioną inwestycją. Realizacja wniosła dużo radości i zabawy dzieciakom uczęszczającym do w/w placówki. A najlepszą odpowiedzią są same dzieci, które bardzo chętnie i bez oporu korzystają z nowego obiektu - mówi przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Markiewicz.

Jak dodaje dyrektor Wiatrzyk, starania o pozyskanie funduszy na budowę placu, trwały dość długo: - Wspólnie z Radą Rodziców wystosowaliśmy ok. 50 listów do firm w strefie ekonomicznej z prośbą o wsparcie i sponsoring. W celu pozyskania dodatkowych środków organizowaliśmy również sami różne akcje m.in. z goframi. Do naszych działań przyłączyli się burmistrz Środy Śląskiej, Adam Ruciński oraz radni Rady Miejskiej, którzy wsparli nas kwotą ponad 52 tys. zł, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, gdyż to pozwoliło nam zrealizować najpilniejszą inwestycję, jaką był nowy bezpieczny plac zabaw. Dzięki wsparciu gminy i sfinansowaniu inwestycji w całości z budżetu samorządu przedszkole w porozumieniu z Radą Rodziców zebraną od sponsorów i rodziców kwotę, ok. 28 tys. zł będzie mogło przeznaczyć na inne inwestycje, m.in. na zagospodarowanie strefy bezpiecznej dla dzieci.

(um) fot. um

Dzieci chętnie korzystają z nowego placu zabaw.