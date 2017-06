Za nami przedostatnia kolejka rozgrywek w sezonie 2016/2017. Był to weekend, w którym padło bardzo dużo bramek i sporo spotkań było jednostronnych...

Na pożegnanie ze średzką publicznością pewne i wysokie zwycięstwo odniosła Polonia pokonując Olimpię Oleśnicę 4-1. Bramkami w tym spotkaniu podzielili się Krzysztof Rożek (x2) oraz Krzysztof Naskręt (x2). Na uwagę zasługuje fakt, że w drużynie seniorów średzkiej Polonii zadebiutowało 3 juniorów. W bramce bardzo dobrze spisał się Dawid Radzik, a w polu swoje szanse dostali - Karol Krzyszczuk oraz Mateusz Jakubowski. Bez wątpienia było to dobre posunięcie trenera Mirosława Drączkowskiego.

W klasie A w prawdzie wszystko już przesądzone, ale zespoły nie odpuszczają i walczą do końca. Skromne zwycięstwo w Smolcu odniósł MKS Kostomłoty pokonując miejscowy Sokół 1-0 po bramce Mateusza Bieńko. Duża zasługa jest w tym zwycięstwie bramkarza MKS-u Łukasza Springa, który w kilku sytuacja spisał się kapitalnie!

Wysoką porażkę z wiceliderem rozgrywek FC Academy poniósł LKS Ciechów, przegrywając we Wrocławiu 0-9.

Punktami podzielili się Czarni Białków z Odrą Malczyce, remisując 1-1. Odra kończyła spotkanie w 9, po dwóch czerwonych kartkach dla swoich zawodników.

Także w 9 swoje spotkanie kończyła Kometa Krzelów, która uległa na własnym boisku Zjednoczonym Szczepanów 1-5.

W klasie B nie jest jeszcze rozstrzygnięta sprawa mistrzostwa, ponieważ Pogoń Miękinia i Mechanik II Brzezina idą łeb w łeb! Brzezina dostała 3 punkty za walkower z Juszczynem, zaś Miękinia ograła na wyjeździe Odrę Słup 7-0 i przed ostatnią kolejka w sezonie utrzymuje 1 punkt przewagi nad rezerwami Brzeziny.

Wyjaśniła się sprawa 3 miejsca, gdzie Pogoń Jastrzębce zwyciężyła w Bukówku miejscowego Orła 2-0 i zapewniła sobie ostatni stopień podium na koniec sezonu. Orzeł nie zaliczy końcówki sezonu do udanych, ponieważ w ostatnich 4 spotkaniach poniósł zdecydowane porażki i to kolejny sezon, w którym nie udało wywalczyć się awansu do klasy A.

Sezon zakończyli już zawodnicy Tęczy Kwietno, którzy w ostatnim swoim spotkaniu pokonali na wyjeździe imienniczkę z Pisarzowic 4-1. Hattfickiem w tym spotkaniu popisał się napastnik Kwietna, Damian Jastrzębski!



WYNIKI:

Polonia - Olimpia 4-1.

Smolec - Kostomłoty 0-1.

Academy - Ciechów 9-0.

Krzelów - Szczepanów 1-5.

Białków - Malczyce 1-1.

Parasol - Osiek 8-1.

Komorniki - Lutynia 1-5.

Bukówek - Jastrzębce 0-2.

Słup - Miękinia 0-7.

Lenartowice - Ogrodnica 6-0.

Pisarzowice - Kwietno 1-4.

(az) fot. Polonia Środa Śl.