INTERNAUCI OBURZENI: "TE DZIEWCZYNY MUSI SPOTKAĆ KARA!"

Dwie uczennice średzkiego gimnazjum umieściły w sieci nagranie. Otrzymaliśmy kilka informacji od oburzonych osób. - Możecie to rozgłosić? Te dziewczyny musi spotkać kara - pisze Piotr.

- Witam. Chciałbym pokazać ostatni "wyczyn" młodych gimnazjalistek ze średzkiego gimnazjum. Nie ma słów, by opisać to okrucieństwo. Warto to nagłośnić i zrobić wszystko w kierunku tego, by poniosły one jak największe konsekwencje - pisze Kornel

- Zwracam się do redakcji z prośbą o rozgłoszenie całej sytuacji dzisiejszego wieczora. Dwie nastolatki (...) i Maria (...) znęcały się nad ŻYWYM JEŻEM rzucając w niego butelkami, a następnie podpaliły go na terenie Środy Śląskiej. Chcemy, aby poniosły jak największe konsekwencje za swoje czyny. STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT. Mam nadzieję że Państwo coś z tym zrobią. Załączam jeszcze filmik, w którym "pochwaliły" się swoim zachowaniem - pisze Angelika.

- Witam. Piszę do Państwa jako jedna z najpewniej wielu osób w ciągu ostatniej godziny. Bestailskie traktowanie niewinnych zwierząt nie może się obejść bez echa. W Waszej - najpewniej przepięknej miejscowości - doszło do karygodnego aktu rzucania w jeża butelkami, a następnie jego podpalenia. Tymi dwiema dziewuchami (to najłagodniejsze sformułowanie jakiego mogę użyć) musi się zając prokuratura. Będą się one tłumaczyć wpływem alkoholu. Uprzejmie proszę - jako miłośniczka zwierząt i właścicielka pięknego jeża - o nagłośnienie sprawy - prosi Danuta.

