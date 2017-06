SPRAWCZYNIAMI PODPALENIA JEŻA DWIE GIMNAZJALISTKI

Opublikowany wczoraj film, na którym dwie uczennice średzkiego gimnazjum znęcają się, a następnie podpalają jeża, wywołał prawdziwe poruszenie. Do naszej redakcji wpłynęło kilkanaście wiadomości z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Dwa tygodnie temu na łamach naszego portalu pisaliśmy o jeżykach, których matka zginęła podczas koszenia traw w jednej z miejscowości na terenie naszej gminy. Wówczas apelowaliśmy wraz z Ekostrażą, która zajmuje się opieką m.in. nad jeżykami o datki i wsparcie dla osieroconych maleństw. Tym razem niegroźne i bezbronne zupełnie zwierzę, jakim jest jeż, zamiast pomocy ze strony człowieka, otrzymało cierpienie ze strony dwóch gimnazjalistek ze średzkiego gimnazjum, które znęcały się nad nim, by na koniec podpalić bezbronnego, objętego ochroną zwierzaka.

- Zwracam się do redakcji z prośbą o rozgłoszenie całej sytuacji dzisiejszego wieczora. Dwie nastolatki (...) i Maria (...) znęcały się nad ŻYWYM JEŻEM rzucając w niego butelkami, a następnie podpaliły go na terenie Środy Śląskiej. Chcemy, aby poniosły jak największe konsekwencje za swoje czyny. STOP PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT. Mam nadzieję że Państwo coś z tym zrobią. Załączam jeszcze filmik, w którym "pochwaliły" się swoim zachowaniem - napisała do nas Angelika.

Głosów w podobnym tonie jest znacznie więcej.

Ekostraż i list zbulwersowanego mieszkańca

Działaniami dwóch nieletnich uczennic oburzeni są również członkowie EKOSTRAŻY:

- Jesteśmy zbulwersowani. Jest to czyn haniebny. Takie sytuacje nie powinny się wydarzyć. W tej chwili wyjaśniamy sprawę – poinformowała nas organizacja zajmująca się na co dzień humanitarną ochroną zwierząt.

W sprawie oburzającego zachowania dziewczyn otrzymaliśmy przed chwilą list od pana Karola.

- Chciałbym zgłosić bardzo bulwersującą sprawę. Dziś w nocy 2 gimnazjalistki żywcem spaliły jeża. Sprawa została zgłoszona do wrocławskiej Ekostraży. Na policję trafi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Średzkie gimnazjum również zostało poinformowane o sprawie – czytamy w liście. - Gimnazjalistki to jeszcze dzieci, a już wyżywają się na bezbronnych. Teraz spaliły Bogu ducha winnego jeża, a kto będzie następny? Może nasze dzieci lub wnuki? - pyta pan Karol. - Bardzo proszę o zajęcie się tematem i nagłośnienie go. Ta sprawa nie może zostać przemilczana! Jeże są pod ochroną, a ludzie powinni wiedzieć, co dzieje się z niepełnoletnimi! Nie możemy zgadzać się na bestialstwo wobec zwierząt. To poniżej wszelkiej krytyki. Dziękuję i liczę na Państwa czujność. Wszelkie szczegóły i przerażający filmik znajdują się na profilu Ekostraży na Facebooku: https://www.facebook.com/EKOSTRAZ/videos/vb.335087058500/10155428914853501/?type=2&theater¬if_t=video_comment¬if_id=1497422328027395 – kończy swój list nasz czytelnik.

Decyzja szkoły i postępowanie policji

Sprawa okrucieństwa dziewczyn trafiła na policję i do szkoły, której są uczennicami. Jak poinformowała nas st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej, dziś do tutejszej komendy policji wpłynęła informacja o zaistniałej sytuacji wraz z nagraniem. Materiały zostaną przekazane do Zespołu ds Nieletnich, który wyjaśni wszystkie okoliczności zdarzenia. Jak zapewnia policja, z pewnością w tej sprawie zostanie przeprowadzone dochodzenie.

Działania wobec uczennic gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej podjęła również dyrekcja placówki.

- Rano dotarła do nas informacja wraz z filmem, na które od razu zareagowaliśmy. Znamy już personalia obu uczennic. Sprawa jest przez nas analizowana we współpracy z dziewczynkami, ich rodzicami oraz policją i sądem rodzinnym – informuje dyrektor szkoły, Włodzimierz Papacz. - Po przeanalizowaniu sprawy, w najbliższym czasie rada pedagogiczna podejmie stosowne decyzje odnośnie dziewcząt. Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest nam niezmiernie przykro, że uczennice naszego gimnazjum dopuściły się takiego czynu – dodaje dyrektor.

Do sprawy wrócimy.

(isz), Fot. screen nagrania