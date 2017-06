SZPITAL W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - ROZMOWY Z NOWYM PODMIOTEM

Powoli sprawa średzkiego szpitala zbliża się do finiszu. Być może już na dniach rozwiązana zostanie kwestia podmiotu, który zamiast spółki PCZ Polskiego Holdingu Medycznego poprowadzi dalszą działalność leczniczą w placówce.

Mieszkańcy powiatu z niepokojem obserwują losy średzkiego szpitala, który z dniem 1 lipca może przestać funkcjonować. Jak poinformowano nas w spółce PHM z końcem czerwca, spółka zrywa kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co zatem stanie się z oddziałem pediatrycznym, poradnią rehabilitacyjną i punktem Nocnej i świątecznej pomocy? Z takim zapytaniem zwrócił się do nas jeden z mieszkańców?

- Na wrzesień miałem ustalony termin rehabilitacji. Niedawno otrzymałem telefon ze szpitala, że muszę zabrać dokumenty i składać gdzie indziej, ponieważ od lipca w szpitalu rehabilitacji nie będzie – mówi zdenerwowany mieszkaniec.

Z zapytaniem o losy szpitala zwrócił się do nas drugi z mieszkańców, żywo zainteresowany losami placówki.

- Czy wiadomo coś państwu w sprawie szpitala? Czy będzie nadal funkcjonował? Wśród mieszkańców pojawiły się głosy, że szpital ma przejąć kolejny prywatny podmiot – pyta mieszkaniec.

Rozmowy trwają

O szpital pytamy co jakiś czas we wrocławskim oddziale NFZ. Teraz otrzymaliśmy informację, że do końca czerwca spółka ma jeszcze czas na złożenie stosownych wniosków. Jednak jak się dowiedzieliśmy w samej spółce, wniosków o przedłużenie kontraktów nie będzie. Bowiem PHM z dniem 30 czerwca zrywa wszystkie umowy z NFZ. Tym samym pod znakiem zapytania stoją dalsze losy poradni i oddziału pediatrycznego. Nieoficjalnie mówi się, że miejsce na oddział pediatryczny szykuje szpital w Brzegu Dolnym. Jednak jak dodaje i uspakaja przedstawiciel spółki, od kilku dni prowadzone są rozmowy z podmiotem, który jest zainteresowany kontynuowaniem działalności medycznej na terenie średzkiego szpitala.

Informacje potwierdza również starosta średzki, Sebastian Burdzy.

- W dniu wczorajszym i dzisiejszym faktycznie prowadzone są intensywne rozmowy (bez mojego udziału) na temat dalszej działalności na terenie szpitala prowadzone w obecności przedstawiciela spółki PHM, syndyka i przedstawicieli nowego podmiotu – informuje starosta średzki. - Rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie, ponieważ zależy nam na tym, aby zachować ciągłość w działalności zarówno oddziału pediatrycznego, jak również Nocnej i świątecznej pomocy medycznej – dodaje starosta.

Jaki będzie finał rozmów? Czy pacjenci oczekujący na rehabilitację w średzkim szpitalu otrzymają świadczenia w wyznaczonych terminach? Jakie będą dalsze losy szpitala?

Będziemy Państwa na bieżąco informować.

(isz), Fot. wk