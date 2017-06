BĘDZIE NOWY MOST W UJEŹDZIE GÓRNYM

Decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt Powiatu pn. „Przebudowa mostu w Ujeździe Górnym” otrzymał dofinansowanie w kwocie 243 tys.

Most w Ujeździe Górnym, nad ciekiem Jarosławiec, ma istotne znaczenie dla zlokalizowanych w okolicy firm przetwórstwa paszowo-zbożowego. Jest on głównym łącznikiem z autostradą A4, a jego stan techniczny już od jakiegoś czasu budził zastrzeżenia. W analizie technicznej obiektu zwrócono uwagę na pęknięcia łuku betonowego, ubytki betonu, brak krawężników i barier ochronnych.

Jak mówi wicestarosta powiatu Grzegorz Pierzchalski prace remontowe rozpoczną się zaraz po rozstrzygnięciu przetargu. Może się zdarzyć, że będzie to czas żniw. – Postaramy się aby ewentualne niedogodności były jak najkrótsze, niemniej termin realizacji, a przede wszystkim rozliczenia otrzymanej dotacji, został ustalony przez ministerstwo. Oczywiście na czas remontu, wyznaczymy objazdy.

Całe zdanie będzie kosztować Powiat ponad 582 tys. zł, dotacja z ministerstwa to 42% tej kwoty. Inwestycja obejmie rozbiórkę starego mostu do poziomu fundamentów i budowę nowego przęsła. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 7 metrów, pojawi się też chodnik techniczny o szerokości 1,25 metra oraz ochronne balustrady.

Przetarg na realizację zadania trwa. Oferty można składać do 27 czerwca, do godz. 10.00.

(rfp) fot. ers