POBIŁ REKORD POLSKI W... KOPNIĘCIACH!

Dzisiaj do naszej redakcji zgłosił się Andrzej Piech z Proszkowa, który twierdzi, że w miniony piątek otrzymał certyfikat przyznany mu przez Biuro Rekordów Polski.

Wynika z niego, że karateka na początku lutego br. pobił krajowy rekord w kategorii Najwięcej kopnięć Majgeri (kopnięcie w przód) w ciągu 15 minut. Nasz gość uczestniczył w rywalizacji 3 lutego we Wrocławiu. Jego rekordowy wynik to 589!

- Najpierw zgłosiłem się do Biura Rekordów Księgi Guinnessa - opowiada Andrzej Piech. - Tam mi poradzono żebym najpierw spróbował sił w krajowych rekordach. I udało się - mówi z zadowoleniem i podkreśla, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa...

Pan Andrzej "nabrał apetytu" na kolejne bicie rekordów - tym razem chce startować w kategorii Najwięcej technik ręcznych w karate w 15 minut.

Nasz rozmówca jest karateką od 35 lat, posiada 2 dan. Twierdzi, że przed laty był szefem jednego stylu karate na Polskę...

(rol) fot. ak