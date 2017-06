TAK BYŁO NA DNIACH MALCZYC (fotoreportaż i relacja filmowa)

- Ci co ich tu nie ma dzisiaj z nami, niech żałują! - usłyszeliśmy od fanek zespołu Video, który był gwiazdą tegorocznej edycji Dni Malczyc czyli "Nadodrzańskiej Nocy Świętojańskiej".

Występy przedszkolaków, grupy tanecznej z miejscowego ośrodka kultury, laureatów Konkursu Piosenki Polskiej, koncerty znanych zespołów, to tylko niektóre z punktów programu imprezy, która odbyła się 17 czerwca na stadionie w Malczycach.

Najmłodszym bardzo się podobała wspólna zabawa z Teatrem Humoru i Igraszki. Jednak to nie wszystkie atrakcje, jakie dla nich przygotowano. Było wesołe miasteczko, malowanie twarzy i jak zawsze oblegane dmuchańce.

W międzyczasie rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wianek. W tym roku, zdaniem jury, najpiękniejszy winek wykonała Kinga Rejek. 2 miejsce zajęła Izabela Nowak, natomiast 3 Natalia Nowak. Wyróżnienie przyznano Angelice Nowak. Nagrody rzeczowe laureatkom wręczył wójt Piotr Frankowski.

Część koncertową rozpoczął Janek Samołyk z zespołem. Muzyk gościł już w Malczycach w ub. roku jako jeden z Beatlesów z zespołem The Beatlmen grającym hity legendarnego zespołu The Beatles i polskich jak np. Czerwone Gitary.

Po nim wkroczył na scenę zespół Avangarde ze znanymi przebojami z gatunku disco dance i disco polo. I tu ciekawostka - członkowie zespołu Artur Pawłowski i Arkadiusz Jasionowicz pochodzą z naszego powiatu. Na swoim fanpage informują: miasto rodzinne - Środa Śląska, bieżąca lokalizacja - Rakoszyce, województwo dolnośląskie.

Zanim swój występ rozpoczęła gwiazda wieczoru - zespół Video, zaprezentowano etiudę teatralno - taneczną "Noc Kupały" w wykonaniu grup teatralnych Infinity i Creative oraz tanecznej, Black. Było to idealne podsumowanie nawiązujące do nazwy imprezy - słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca, obchodzonego w najkrótszą noc w roku. To święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, o czym przypominali młodzi aktorzy.

Na zakończenie odbyła się wspólna zabawa "pod gwiazdami" z DJ Mike.

(red.) fot. Anna Kalita, Wiktor Kalita, Bogdan Sziwa

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ