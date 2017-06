KOŁO MATEMATYCZNE W ŚREDZKIM GIMNAZJUM

Wygrywają w konkursach wojewódzkich i powiatowych. Od lat biorą udział w meczach matematycznych i konkursie uniwersyteckim KOMA. Jak mówią nauka matematyki, to dla nich przyjemność.

Od lat w gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej działa koło matematyczne prowadzone przez dwóch nauczycieli: Ewę Gacek i Andrzeja Kąkola. To nie pierwsze nasze spotkanie z nauczycielami i ich uczniami. Za każdym razem wrażenia są takie same. Liczące blisko trzydzieści osób koło matematyczne, to zgrana grupa, paczka przyjaciół, gdzie każdy, niezależnie od wieku i umiejętności, ma swoje miejsce.

- Jeszcze nigdy żadnemu uczniowi nie powiedzieliśmy, że na nasze koło się nie nadaje. Bardzo często osoby, które są słabsze z matematyki, uczęszczając na koło i przebywając ze starszymi kolegami, podciągają się, zaczynają coraz więcej rozumieć z matematyki. I nawet jeśli przy tablicy ktoś się pomyli lub czegoś nie wie, starsi uczniowie starają się pomóc, bo przyjazna atmosfera jest bardzo ważna - mówi Andrzej Kąkol.

Jak podkreśla nauczyciel, zarówno dla niego, jak i dla Ewy Gacek każdy uczeń jest ważny.

- O każdego ucznia dbamy i o każdego walczymy. To dla nas ważne, żeby przekonał się do matematyki, żeby uwierzył, że może więcej niż mu się wydaje – opowiada nauczyciel.

Słowa nauczyciela, który od lat pro-wadzi koło matematyczne potwierdzają w rozmowie z nami sami uczniowie podkreślając świetną atmosferę, brak rywalizacji i naukę poprzez zabawę.

- Na kółku jestem od tego roku, w poprzednim chodziłem jedynie przez chwilę. W tym roku uczęszczam już regularnie. Nie spodziewałem się, że atmosfera może być tak fajna w gronie osób, których tak naprawdę nie znałem dotąd. Okazało się, że wszyscy są mili, dużo się nauczyłem – mówi Jakub Hamkało, który w tegorocznym Powiatowym Konkursie Matematycznym zajął trzecie miejsce.

Mecze matematyczne

Jak co roku, również i w roku bieżącym reprezentacja koła wzięła udział w meczach matematycznych. Tym razem średzkiej drużynie przyszło zmierzyć się z dwoma silnymi drużynami wrocławskimi. Jeden mecz zakończył się wynikiem korzystnym dla naszej drużyny, drugi przegraną. To spowodowało, że w tym roku drużyna nie doszła do etapu finałowego. Jednak wiedza i umiejętności, jakie podczas przeprowadzonych spotkań zyskali młodzi matematycy jest bezcenna, a każde doświadczenie przynosi nową wiedzę.

- Co ważne, uczniowie mają możliwość obserwowania innych również uzdolnionych matematyków z innych szkół. Mogą popatrzeć, jak pracują, jak formułowane są odpowiedzi, czy jak wygląda prezentacja zadania – wyjaśnia Ewa Gacek. - W przypadku meczy matematycznych nasza drużyna to monolit. Pewna całość. Oczywiście, że ważny jest kapitan, ale wszyscy członkowie drużyny są równie ważni – mówi nauczycielka podkreślając wagę uczniów, którzy w ścisłej drużynie miejsca nie mają.

- Na etapie przygotowań do meczów, ich pomoc i wkład jest bezcenna. I każdy z uczniów przychodzący na koła matematyczne, odgrywa ważną rolę w późniejszych sukcesach naszej drużyny. Każdy jest ważny – dodaje.

Wyniki nie są najważniejsze

Podczas rozmowy z uczniami pojawiają się informacje na temat osiągnięć, jakie zdobyli poszczególni uczniowie uczęszczający na koło matematyczne. A te są naprawdę imponujące. Kilkoro uczniów doszło do finału wojewódzkiego uniwersyteckiego konkursu KOMA. Z powodzeniem brali również udział w konkursach matematycznych, zarówno gminnych, jak i powiatowych.

- W Konkursie Zdolny Ślązak Mateusz Pełechaty doszedł do finału wojewódzkiego. Jest w ścisłej grupie pięćdziesięciu najlepszych matematyków z Dolnego Śląska. Zabrakło mu zaledwie jednego punktu, by znalazł się w gronie ścisłych laureatów konkursu – mówi Andrzej Kąkol.

Jednak, jak podkreśla nauczyciel, to nie wyniki są ważne, ale chęć, pasja i atmosfera, w jakiej pracują. Dzięki udziałowi w kole, dzięki rozwijaniu i poszerzaniu swoich umiejętności matematycznych, uczniowie wiele zyskują.

- Oczywiście sukcesy i zwycięstwa cieszą, ale przed każdym meczem czy konkursem powtarzamy, że najważniejsze jest to, czego się uczą, o co będą mądrzejsi i bogatsi w wiedzę. Chodzi o to, żeby matematyka była czymś miłym, a nie czymś co napawa grozą – podkreśla Andrzej Kąkol.

Co ważne, przy okazji zajęć z matematyki uczniowie poznają się, zawiązują przyjaźnie, zaczynają tworzyć sympatyczną grupę. O sukcesie, jaki odnieśli nauczyciele i wyjątkowości zajęć świadczyć może również fakt, że niektórzy z uczniów na koło uczęszczają regularnie od pierwszej klasy, ale i fakt, że grono uczestników koła stale się powiększa.

Iza Szczygieł fot. isz

Andrzej Kąkol podczas konkursu matematycznego zorganizowanego w maju

w średzkim gimnazjum.