ODDAJ KREW WE WROCŁAWSKIM ZOO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu gorąco zaprasza do oddania krwi we wrocławskim ZOO. W najbliższą sobotę, 24 czerwca, w godzinach 11 – 15 nasz mobilny punkt będzie czekał na krwiodawców przy domku żyraf obok Afrykarium.

Akcją w ZOO rozpoczynamy cykl akcji wakacyjnych pn. „Wakacyjna Przygoda z Krwiodawstwem”. Kalendarz akcji dostępny jest na naszej stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl w zakładce Akcje Wyjazdowe. Zaproś znajomych i przyjaciół do oddania krwi poprzez portale społecznościowe.

Dla każdego, kto odda krew we wrocławskim ZOO, Fundacja Votum, która jest partnerem akcji, przygotowała miłe, letnie upominki (ekologiczna torba, kubek z rurką, czapka przeciwsłoneczna, antystres, brelok odblaskowy).

Przypominamy, że krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat, ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, musi być zdrowy, wypoczęty oraz po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1, 5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Należy też pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Krwi apeluje o systematyczne zgłaszanie się do oddawania krwi lub jej składników, ponieważ krwi nie można zmagazynować ze względu na terminy ważności.

Pobrany koncentrat krwinek czerwonych może być przetoczony pacjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, a koncentrat płynu krwinek płytkowych jedynie 5 dni. Należy pamiętać i podkreślać jak ważne jest to, aby pacjenci otrzymywali na czas i w odpowiedniej ilości krew lub jej składniki.

(af)