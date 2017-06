JEST DOFINANSOWANIE NA SALĘ KINOWĄ W MIĘKINI

Gmina Miękinia otrzyma kolejne wsparcie ze środków unijnych. Tym razem na przebudowę sali widowiskowej.

Jak informuje urząd, 22 czerwca wójt Jan Marian Grzegorczyn podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie na przebudowę sali widowiskowej w UG Miękinia, dzięki której powstanie m.in. sala kinowa.

- To już druga umowa o dofinansowanie ze środków unijnych podpisana w tym miesiącu. 14 czerwca podpisano umowę na budowę parkingów przy stacjach kolejowych w Brzezince Średzkiej, Księginicach, Miękini i Mrozowie, a teraz na przebudowę sali w Urzędzie Gminy. To efekt wielomiesięcznych starań o pozyskanie unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - czytamy na gminnym portalu. - Unijne wsparcie dla projektu „Adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnych poprzez rozbudowę i przebudowę części obiektu na salę widowiskowo-kinową w Miękini” wynosi 1 161 732, 62 zł. Obecnie Gmina Miękinia ponownie ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Po jego wyłonieniu prace budowlane powinny ruszyć jeszcze w tym roku.



Dotychczasowa sala w Samorządowym Ośrodku Kultury, w której aktualnie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne jest zbyt mała nawet na potrzeby przedstawień przedszkolaków, nie mówiąc o spektaklach teatralnych czy występach kabaretowych lub koncertach. Jak dodają urzędnicy, stara sala widowiskowa nie jest przygotowana na wydarzenia kulturalne, zarówno pod względem warunków akustycznych, jak również ze względu na brak foteli. Dzięki powstaniu sali widowiskowo-kinowej poszerzona zostanie oferta kulturalna m.in. o występy kabaretowe, koncerty niszowe, czy wieczory poetyckie.

- Do tej pory nie organizowaliśmy takich wydarzeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Myślę, że instytucja kultury, która będzie operatorem sali, będzie prężnie działała – mówi Gabriela Gronek-Bednarczyk, kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji.

Nowoczesna sala na 172 miejsca

Do planowanej sali widowiskowej prowadzić będzie odrębne wejście i własne zaplecze – foyer, kawiarenka, toalety. Osobny będzie również parking. Sala kinowa wyposażona zostanie w najnowocześniejszy sprzęt. Podobnie, jak w Cyfrowym Kinie Środa Śl. mieszkańcy będą mieli możliwość wcześniejszej rezerwacji biletów na poszczególne seanse. Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Miękinia do budżetu zostanie wprowadzone zadanie. W maju rozpocznie się postępowanie przetargowe na prace budowlane. Zakończenie planowane jest na koniec czerwca przyszłego roku. Miesiąc później, zdaniem urzędników, powinien odbyć się już pierwszy seans.

Na pytanie, na jakie udogodnienia mogą liczyć widzowie w kinie w Miękini, kierownik wydziału promocji wspomina o preferencyjnych cenach na seanse, najnowocześniejszym sprzęcie, a także rezerwację biletów i miejsca przygotowane dla osób niepełnosprawnych. Jak podkreślają urzędnicy, wejście do kina będzie z ulicy, z poziomu gruntu, stąd wjazd osób niepełnosprawnych na salę widowiskową będzie znacznie ułatwiony.

Liczne plany

Planów wobec instytucji kultury jest wiele. Nowoczesna sala widowiskowa daje szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności grupom artystycznym z terenu gminy Miękinia, czy świetnie i prężenie działającej sekcji teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miękini.

- Chcemy również uruchomić Akademię Filmową dla dzieci w szkołach, by przybliżyć najmłodszym mieszkańcom naszej gminy kulturę. Trzeba pamiętać, że sporo dzieci z terenu naszej gminy jeszcze nigdy nie była w kinie, stąd obecność instytucji w Miękini daje im szansę na kontakt z filmem i kulturą – dodaje Gabriela Gronek-Bednarczyk.

(gm/isz) fot. Wiktor Kalita