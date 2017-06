OSTATNIA TAKA UROCZYSTOŚĆ W ŚREDZKIM GIMNAZJUM

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej 22 czerwca br. zakończyło kolejny rok szkolny. To historyczny moment – gimnazjum od września nie będzie już funkcjonowało jako samodzielna placówka, było to więc ostatnie zakończenie roku w 18 letniej historii szkoły.

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się najpierw w przeddzień zakończenia roku szkolnego na tradycyjnej gali wręczenia gimnazjalnych Gigantów w Domu Kultury w Środzie Śląskiej. Nie brakowało emocji, znakomitych występów i podziękowań, a filmy i prezentacje przygotowane przez klasy trzecie gimnazjum przywołały wspomnienia ze wspólnie przeżytych lat. Następnego dnia popołudniu odbyła się uroczysta akademia na dziedzińcu Gimnazjum im. Jana Pawła II.

- Gratuluję absolwentom, a klasom pierwszym i drugim życzę dalszych sukcesów. To szczególny moment, bowiem od przyszłego roku szkolnego będziecie się już uczyć w szkole podstawowej – mówił Włodzimierz Papacz, dyrektor szkoły. - Serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi i Panom Radnym, że tę rządową reformę oświaty udaje się u nas przeprowadzać bezboleśnie i nikt z pracowników nie straci pracy. Cieszę się, że potencjał grona pedagogicznego, to co robiliśmy do tej pory w gimnazjum będziemy mogli dalej kontynuować dla dobra uczniów szkoły podstawowej, którzy będą uczyć się w tym budynku w oddziałach ponadgimnazjalnych szkoły podstawowej - dodał dyrektor.

Burmistrz Adam Ruciński w swoim wystąpieniu zaznaczył, że niemal bezbolesne wprowadzenie nowego ustroju szkolnego w Środzie Śląskiej było możliwe dzięki aktywności dyrekcji, nauczycieli i pracowników średzkiego gimnazjum podczas merytorycznej dyskusji jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

- Dziękuję za Państwa zaangażowanie, otwartość i wspólne, merytoryczne spotkania oraz rzeczowe propozycje rozwiązań wynikłe z naszej dyskusji. Wypracowanie najlepszego z możliwych wariantów zmian to także Państwa zasługa. Dziękuję za pracę w tym roku szkolnym, gratuluję sukcesów i tych wartości, które wypracowaliście w tej szkole. Wszystkim życzę udanych i bezpiecznych wakacji – poznawajcie Polskę bo jest piękna, jeżeli macie możliwość jedźcie w świat, bo jest ciekawy, wracajcie po wakacjach do swoich zadań z pozytywna energią i zapałem – mówił burmistrz.

Średzkie gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r., od 2003 r. nosiło imię Jana Pawła II. Ostatni rocznik kończący Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej liczy 108 uczniów. Znaleźli się wśród nich obiecujący sportowcy, wybitni humaniści i ścisłowcy oraz uczniowie utalentowani artystycznie. Podczas uroczystej akademii najlepsi oraz szczególnie aktywni i wyróżniający się uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich rodzice podziękowania za owocną współpracę ze szkołą w procesie wychowania młodzieży.

(um) fot. Grzegorz Zaczyk, um



