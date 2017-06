ŚWIATOWY DEBIUT MUZYKA ZE ŚRODY ŚLĄSKIEJ

Artysta ze Środy Śląskiej ma powody do dumy. Znana norweska piosenkarka Marit Borresen (pseud. Minniva) wybrała właśnie jego, spośród wielu muzyków z całego świata.

Krzysztof Polak został zaproszony do udziału w projekcie „collaboration”, polegającym na współpracy przy tworzeniu utworu muzycznego przez Internet. Artystka od dwóch lat nagrywa covery, które w sieci cieszą się ogromną popularnością.

- Co prawda nie są to nasze utwory, projekty polegają na cover'owaniu znanych artystów, w tym przypadku metalowych, nadając im często trochę inny charakter niż w oryginale - mówi kompozytor, który podkreśla, że to nie koniec jego przygody z taką forma twórczości.

- Obecnie szykuje się dłuższa współpraca. Odpowiedzialny będę za fortepian i inne brzmienia klawiszowe. Dodam, że w jednym z coverów brał udział Aleksander Rybak (zwycięzca Eurowizji – w 2009 roku). Teraz też była propozycja nagrania przez niego ścieżki skrzypiec, jednak przez brak czasu uzgodniliśmy z Marit, że dźwięk instrumentów smyczkowych też będzie nagrany na klawiszach - wyjaśnia artysta.

Krzysztof gra i komponuje od najmłodszych lat.

- Zainteresowanie muzyką towarzyszy mi już od przedszkola. Już wtedy rodziły się pewne pomysły, pierwsze występy przed wspaniałą publicznością – moją rodziną. Gdy miałem osiem lat, rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej. Z początku nie czułem tej muzyki. Po 3-4 latach miałem chwilowe załamanie, myślałem wtedy, że to nie jest to. To nie tym chcę się zajmować. Na instrumencie klawiszowym. Wtedy zastanawiałem się czy może zmiana instrumentu byłaby dobrym rozwiązaniem. Długo się nad tym zastanawiałem. Ważną rolę odegrali wtedy moi rodzice. „Utrzymywali mnie” przy klawiszach - wspomina muzyk.

Obecnie, dokładnie od dwóch lat, współpracuje z zespołem Dylemat z Malczyc. Uważa, że udział w projekcie „collaboration” to kolejny etap w jego rozwoju muzycznym.

- Zawsze to sporo doświadczenia, porad i uwag, które wykorzystam w swoich własnych utworach i Dylematu - podkreśla. - W projekcie byłem odpowiedzialny za fortepian i instrumenty smyczkowe. Osoba nadzorująca całą realizację dodała bas i perkusję. Uwagi i poprawki odbywały się tylko za pomocą poczty i wiadomości na portalu społecznościowym. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ oryginał opiera się na męskim wokalu, ma duże grono wiernych fanów, którzy dosyć sceptycznie podchodzą do zmian, szczególnie tak dużych. Sam jestem długoletnim fanem tego zespołu, zależało mi, żeby nasza wersja była dopracowana. Było ryzyko, ale końcowy efekt przypadł bardzo wielu osobom do gustu. - dodaje.

A zapytany, jak doszło do tego, że to właśnie jego wybrano do udziału we wspólnym nagrywaniu, odpowiada: - Ściągnąłem improwizowany utwór prezentowany na kanale piosenkarki i go przerobiłem. Wysłałem próbkę i natychmiast otrzymałem odpowiedź.

Krzysztof może czuć się wyróżniony, bo jak mówi, zdawał sobie sprawę, że wokalistka otrzymuje mnóstwo propozycji współpracy od muzyków z całego świata.

(ak) fot. dd

Kanał Marit Borresen na YT znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC5SdvjkYXdGAqmqAGlxTnpw