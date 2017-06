PASAŻERKA MIAŁA PRZY SOBIE NARKOTYKI

Podczas kontroli średzcy policjanci zatrzymali jeden z pojazdów poruszających się drogą na terenie gminy Miękinia. W trakcie czynności ustalono, że pasażerka posiada przy sobie narkotyki.

We wtorek, 20 czerwca, tuż przed godziną 19 na terenie gminy Miękinia policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli jednego z kierowców. Podczas wykonywanych czynności ustalono, że kierowca, mieszkaniec Wrocławia, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

- Ponadto funkcjonariusze ujawnili przy pasażerce w wieku 17 lat (zam. Wrocław) woreczek strunowy z zawartością marihuany. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu – informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Kierowca Hondy został ukarany mandatem karnym w wysokości 500zł. Wobec 17-latki toczy się postępowanie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

(isz), Fot. policja