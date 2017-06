W PRĘŻYCACH PRĘŻNIE DZIAŁA KOŁO „OKOŃ

Powstałe w 1995 roku koło PZW „Okoń” działające na terenie gmina Miękinia na nowo przeżywa swoją świetność. Dzięki współpracy zarządu i zapałowi wędkarzy, działa coraz sprawniej.

Podczas zawodów spławikowych zorganizowanych przez koło PZW nr 55 Okoń na akwenie Prężyce spotykamy się z wędkarzami skupionymi w kole działającym od lat na terenie gminy Miękinia. W spotkaniu uczestniczą zarówno seniorzy, doświadczeni działacze, jak również najmłodsze pokolenie wędkarzy. To jedne z ośmiu zawodów wędkarskich, jakie w ciągu roku koło organizuje dla swoich wędkarzy. Kiedy rozmawiamy o początkach, wędkarze mówią o trudnym starcie.

- Nasze koło swoją działalność zapoczątkowało między rokiem 1994 a 1995. W początkowym okresie działało jako sekcja wędkarska założona przez kilkunastoosobową grupę wędkarzy, zapaleńców. Po około dwóch latach działania sekcja urosła już do stu członków i przekształciła się w koło - opowiada Krzysztof Łuszczek, gospodarz koła. - Ze względu na trudne czasy, początek koła również nie był obiecujący, ponieważ instytucja borykała się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Brakowało przede wszystkim sprzętu, wyposażenia i pieniędzy na organizację zawodów wędkarskich, i zagospodarowanie wód. Zbiorniki wodne w obrębie działania Koła “Okoń” w skutek wieloletniej eksploatacji przez wędkarzy i braku gospodarza były wyjałowione pod względem ilości i gatunków ryb – dodaje.

W zrzeszającym około trzystu członków kole swoje miejsce znaleźli zarówno doświadczeni wędkarze, jak i juniorzy stawiający dopiero swoje kroki w wędkarstwie. Początkowo siedziba koła znajdowała się w Miękini, z czasem została przeniesiona do świetlicy w Prężycach.

Kłopoty ze zbiornikami i sprzątanie akwenów

Od początku istnienia koła, pojawiają się problemy ze zbiornikami. Zarybiane przez wędkarzy zbiorniki na rzece Jeziorce tj. w miejscowościach Prężyce i Lenartowice na skutek braku uregulowań zostają sprywatyzowane. W tym roku jednak Koło “Okoń” zostało gospodarzem rzeki Jeziorki i zbiorników będących na jej cieku. Podobnie, jak pozostałe koła PZW, również koło Okoń systematycznie dba o teren wokół zbiorników, a jesienią przeprowadza akcję zarybieniową.

- Materiał pozyskujemy z ośrodka zarybieniowego w Szczodrem, transport oraz procedurę zarybiania organizujemy we własnym zakresie. Działając w porozumieniu z Nadleśnictwem Miękinia, raz w roku sprzątamy również wskazany teren leśny przyległy do zbiornika wodnego – wyjaśnia gospodarz koła.

Wędkarze dzieciom

Przy kole działa szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży, w której młodzi wędkarze uczą się nie tylko zasad wędkowania, ale również dbania o otaczającą nas przyrodę. Jak podkreślają, podstawową zasadą prowadzonej przez nich szkółki jest metoda połowu “NO KILL”(nie zabijaj).

Dzięki nauce i szkoleniu swoich wędkarskich umiejętności, młodzi adepci wędkarstwa podczas wiosennych Okręgowych Zawodach Wędkarskich o “Puchar Wiosny” na stawie w Leśnicy odnieśli sukces zajmując wysokie miejsca.

W kategorii wiekowej do lat 10 – drugie miejsce zajął Wojciech Pinkosz.

W kategorii do lat 14, trzecie miejsce zajął Maciej Pietruszka, który w konkurencji „rzutu przynętą do celu” okazał się niepokonany.

Corocznie koło organizuje również cieszący się dużym zainteresowaniem Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka przygotowany dla dzieci członków Koła i świetlicy wiejskiej w Prężycach.

- Impreza ma charakter pikniku rodzinnego, na którym odbywają się zawody wędkarskie, gry, zabawy, turnieje i konkursy. Całość zwieńczona jest poczęstunkiem w formie dużej ilości słodyczy, ciast, napojów i grilla - opowiadają wędkarze.

Koło "Okoń" - to warto wiedzieć

W każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 18. przeprowadzane jest zebranie zarządu i członków koła 55 „Okoń” w jego siedzibie – świetlicy wiejskiej w Prężycach.

- Zarząd Koła “Okoń” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na zebranie oraz do przystąpienia do egzaminu i zdobycie wszystkich uprawnień pozwalających na legalny połów ryb. Serdecznie zapraszamy również młodzież do uzyskania uprawnień wędkarskich oraz czynnego udziału w szkółce wędkarskiej - zachęca zarząd koła.

Począwszy od stycznia 2017 roku zarząd Koła PZW Okoń tworzą:

- Jarosław Migacz - prezes,

- Roman Kulas - z-ca prezesa,

- Arkadiusz Pinkosz - z-ca prezesa,

- Tomasz Szkopiak - skarbnik,

- Zbigniew Tokarczyk - sekretarz,

- Krzysztof Łuszczek - gospodarz koła,

- Marian Pinkosz - członek zarządu.

Szersze informacje na temat działalności koła, a także terminarz zawodów, informacje na temat szkółki wędkarskiej można uzyskać na stronie internetowej www.pzw.org.pl/okon_miekinia/, jak również telefonicznie pod numerem: 880-121-791.

Zapraszamy.

(isz) fot. isz