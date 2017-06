RAKOSZYCE - MIEJSCE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

W Rakoszycach dzięki współpracy sołtysa wsi, rady sołeckiej, mieszkańców i firm wspierających, powstają miejsca przyjazne mieszkańcom. Orlik, boisko sportowe, boisko do piłki siatkowej, altana, wyremontowany Dom Sportowca. To tylko kilka z działań podejmowanych we wsi.

W maju rozgrywki jednej ze stref XVII Igrzysk LZS-Mieszkańców Wsi i Miast zostały rozegrane na boisku sportowym w Rakoszycach. Dawniej zaniedbany, dziś piękniejący z dnia na dzień stadion nabiera nowego uroku dzięki staraniom mieszkańców, sołtysa wsi Władysława Błacha i rady sołeckiej.

- Staramy się, by obiekt stawał się jak najbardziej funkcjonalny, żeby nie tylko służył do gry w piłkę nożną, ale również, by był dostosowany do różnych form uprawiania sportu. Mamy m.in. ścieżkę zdrowia, czyli siłownię zewnętrzną - opowiada Władysław Błach.

Poza siłownią i boiskiem do piłki nożnej, do dyspozycji mieszkańców pozostaje boisko do piłki plażowej i siatkówki, a także bieżnia lekkoatletyczna. Z obiektu korzysta również szkoła, której uczniowie przychodzą tu na zajęcia wf. Wykonane zostały również chodniczki. Dosiana zostanie trawa. Prace na terenie stadionu trwają już od zeszłego roku dzięki uzyskanym środkom z funduszu sołeckiego i grantów.

Środki na rozwój wioski

- Mamy fundusz sołecki, z którego dość duże środki są przeznaczane na rozwój wsi. Staramy się również pozyskać środki z granów „Aktywni na ziemi średzkiej”. W zeszłym roku pozyskaliśmy grant w wysokości 5,8tys. W tym roku w wysokości 6tys. złotych - mówi sołtys wsi.

Dzięki pozyskanym środkom, wspólnymi siłami w Rakoszycach powstała wiata, teren został wyłożony kostką, trybuny zyskały nową oprawę, a skarpy, które już jakiś czas temu straciły swoją formę, zostały na nowo uformowane. Wykonano również siłownię zewnętrzną ze ścieżką zdrowia, a także boisko do siatkówki i altanę, która ma służyć mieszkańcom do wspólnego spędzania czasu. Odosobnione miejsce, z wyznaczonym terenem na ognisko z grillem, obsadzone żywotnikami pozwoli mieszkańcom w ciszy, z dala od ulicy, spędzić wspólnie czas.

Dzień Dziecka

Poza pracami prowadzonymi na terenie Rakoszyc, rada sołecka wraz sołtysem i kołem gospodyń wiejskich organizuje liczne imprezy. Jedną z nich był Dzień Dziecka zorganizowany w maju. Tego dnia nie zabrakło dla najmłodszych wielu atrakcji, takich jak: konkursy, dmuchańce, czy malowanie buzi. Zainteresowaniem cieszyły się również radiowozy zarówno policji, straży miejskiej, jak i straży pożarnej. Specjalnie dla najmłodszych strażnicy miejscy przygotowali drobne upominki, kolorowanki i zabawy.

Dużym powodzeniem cieszył się stół z losami przygotowany przez dzieci ze świetlicy wraz z opiekunką, Anią Wójcik. Również i przy organizacji imprezy, sołtys i rada sołecka mogli liczyć na wsparcie firm.

- Duże podziękowania należą się Romkowi Kulasowi, który wykonał dla nas zadaszone miejsca dla zawodników rezerwowych, a także bramę wjazdową, Joannie i Piotrowi Wojtasińskim, którzy wspierają nas w odpowiedniej pielęgnacji boiska, a także firmie Skład-Bud i Łukaszowi Sadowskiemu, który nie szczędzi nam pomocy - wylicza sołtys. - I naszym mieszkańcom. Kiedy potrzebny jest ciągnik, transport, mieszkańcy zawsze są do dyspozycji.

Dlatego obiekt zmienia swój wygląd. Prowadzone są również prace w Domu Sportowca, remontowany jest dach, który przeciekał. Teraz pokrycie stanowi blacha falista – dodaje.

Jak podkreśla Władysław Błach wszystko to zasługa mieszkańców, rady sołeckiej i drużyny piłkarskiej. W swoich działaniach Rakoszyce mogą również liczyć na wsparcie gminy Środa Śląska. W planach sołtysa i rady sołeckiej są następne prace wykonane na rzecz wsi. A dzięki determinacji, wspólnej pracy i oddaniu na rzecz wsi, Rakoszyce z pewnością z dnia na dzień nabiorą nowego wyglądu, stając się miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Trzymamy kciuki za powodzenie kolejnych zamierzeń.

(isz) fot. Straż Miejska, Wiktor Kalita