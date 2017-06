ZWŁOKI MĘŻCZYZNY W MIESZKANIU WE WROCISŁAWICACH

W jednym z mieszkań we Wrocisławicach znaleziono zwłoki młodego mężczyzny. Jego konkubinę, dzięki szybkiej interwencji strażaków, udało się uratować. Kobietę przewieziono do szpitala.

Do tragicznego zdarzenia doszło przedwczoraj, 25 czerwca. O godzinie 8:37 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie, że na przystanku we Wrocisławicach znajdują się zwłoki mężczyzny. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej JRG Środa Śląska i OSP Bukówek ustaliły, że zwłoki mężczyzny znajdują się w jednym mieszkań na terenie miejscowości. W pomieszczeniu przebywała również konkubina zmarłego.

- Przytomnej kobiecie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Nasze działania polegały również na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – informuje dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej.

Jak informuje średzka policja, 22-letni mężczyzna od pewnego czasu mieszkał razem z konkubiną w mieszkaniu matki dziewczyny. Z ustaleń wynika, że 24 czerwca około godziny 21 chłopak i jego dziewczyna poszli spać. Kiedy rano matka dziewczyny przyszła ich obudzić, okazało się, że 22-latek już nie żyje. Jej córka, wymagała pomocy medycznej. Po zbadaniu przez przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego została przewieziona do szpitala.

- Zwłoki mężczyzny zostały skierowane na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej. Dopiero wyniki sekcji pokażą nam, co było przyczyną śmierci 22-latka. Na chwilę obecną wykluczamy udział osób trzecich – poinformowano nas w KPP w Środzie Śląskiej.

