A MOŻE BY TAK JESZCZE WIĘCEJ KWIATÓW W NASZYM MIEŚCIE?

Pięknieje nam Środa Śląska i to jest fakt. To powód do dumy i wielka satysfakcja, że od kilkunastu lat trwa średzki renesans.

Chcę służyć mojemu miastu i widzieć je piękne oraz zasobne. Dlatego zachęcam średzian do tworzenia mini ogrodów. Mam nadzieję, że pan Burmistrz i panowie radni poprą tę inicjatywę obywatelską.

Proponuję zagospodarowanie 1 metra kwadratowego ziemi przy drzewach w mieście. Zrobiłem kilka zdjęć takich kwietników w Berlinie. Są one tam powodem do dumy okolicznych mieszkańców, restauratorów i kupców.

Mam nadzieję, że pomysł na upiększenie Środy Śląskiej spodoba się mieszkańcom i włodarzom. Może będzie powodem do dumy średzian i zachwytu turystów?

Woytek Kopacz