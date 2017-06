WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚREDZKIEGO SZPITALA

Informujemy, że na chwilę obecną (29 czerwca, godz. 12.00) nie ma zgody dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ na przeniesienie kontraktu z dotychczasowego operatora tj. Polskiego Holdingu Medycznego, prowadzącego oddział pediatryczny szpitala oraz świąteczną i nocną opiekę zdrowotną, na nowy podmiot, który zadeklarował chęć kontynuowania dotychczasowych świadczeń.

Jest to podmiot, który współpracował do tej pory z PHM w zakresie nocnej i świątecznej pomocy, a także pogotowia ratunkowego i który dysponuje tytułem prawnym do lokalu.

Sytuację komentuje starosta powiatu Sebastian Burdzy: - Kiedy już pozbyliśmy się oszustów z PCZ, którzy szczęśliwie znaleźli się na właściwym dla siebie miejscu - w areszcie śledczym i jesteśmy po wyroku sądu, w którym syndyk „odbił” szpital, teraz kłody pod nogi rzuca nam dyrektor dolnośląskiego NFZ - Andrzej Oćwieja. Chociaż mógł zgodnie z prawem i swoimi kompetencjami przenieść kontrakt na jeden z dwóch chętnych podmiotów, z których jeden, nota bene, do tej pory pracował już w Środzie Śląskiej jako podwykonawca w PHMie, nie wyraził na to zgody. Zachowanie dyrektora Oćwiei dziwi mnie tym bardziej, że jest mieszkańcem naszego powiatu, a także byłym prezesem NZOZ i dyrektorem PZOZ w Środzie Śląskiej, który przygotowywał przecież spółkę do zbycia udziałów i najlepiej zna sytuację szpitala. Niestety również żaden z obecnych na naszym średzkim rynku medycznym podmiotów nie był chętny do przejęcia nocnej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców.

Informacja Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej