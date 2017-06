UWAGA! ZNOWU MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ BURZ

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu.

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar zagrożenia: miasto i gmina Środa Śląska, powiat średzki

Ważność: od godz.12.00 dnia 29.06.2017 do godz. 18.00 dnia 29.06.2017

Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Gminne Centrum Reagowania

w Środzie Śląskiej

inspektor Leszek Liberek

Stopień zagrożeń nr 1- przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.