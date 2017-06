DOW NFZ ODPOWIADA NA KOMUNIKAT PRASOWY STAROSTWA

W związku z opublikowanym na naszym portalu komunikacie prasowym starosty średzkiego, Sebastiana Burdzego, rzecznik prasowy NFZ, Joanna Mierzwińska, przesłała nam oficjalny komentarz NFZ w tej sprawie. Jego treść publikujemy poniżej.

Oświadczenie DOW NFZ w sprawie komunikatu prasowego Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Dolnośląski Oddział Wojewódzki odnosząc się do komunikatu prasowego oraz komentarza Starosty Średzkiego Sebastiana Burdzego z dnia 29 czerwca 2017 r. zamieszczonego na stronie www.powiat-sredzki.pl informuje, że do dnia dzisiejszego do dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wpłynął żaden wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z PHM Sp. z o.o.

Warto zaznaczyć, że Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ nie posiada umowy z Polskim Holdingiem Medycznym.

Odnosząc się do wyrażenia zgody przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego informujemy, że zgoda może nastąpić pod warunkiem podpisania przez strony zainteresowane, w tym przypadku szpital w Środzie Śląskiej, PHM Sp. z o.o. i firmę ERMED, umowy w tym zakresie.

Zgodnie z artykułem 155 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga pisemnej zgody dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Jednocześnie informujemy, że prośba Starosty Średzkiego wyrażona w pismach z 22 oraz 28 czerwca 2017 roku cyt. „o jak najpilniejsze podjęcie czynności o przeniesienie kontraktu” nie może być rozpatrzona bez odpowiedniego wniosku od podmiotów zainteresowanych przeniesieniem umowy. Jeszcze raz podkreślamy, że do tej pory taki wniosek do dyrektora Oddziału nie wpłynął. Dodatkowo informujemy, że nie jest prawdą stwierdzenie Starosty Średzkiego, że dyrektor A. Oćwieja może zgodnie z prawem i kompetencjami przenieść kontrakt.

Zgodnie z powołaną ustawą jeszcze raz warto podkreślić, że to podmioty zainteresowane dokonują przeniesienia praw i obowiązków, podpisując umowę, na które dyrektor może wyrazić zgodę. Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu nie posiada w swoim kompetencjach możliwości przeniesienia kontraktu.

Informujemy także, że celem zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla powiaty średzkiego Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłosił postępowanie konkursowe, które zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Następnie Fundusz podjął rozmowy z NZOZ Puls w Środzie Śląskiej mające na celu doprowadzenie do przeprowadzenia rokowań i popisania umowy. Niestety- do tego nie doszło.

Obecnie Fundusz ogłosił drugie postępowanie konkursowe, które ma na celu wyłonić placówkę medyczną realizującą świadczenia od 1 października.

Natomiast od 1 lipca do 30 września 2017 roku realizatorem świadczeń będzie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, które będzie udzielało świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu średzkiego w Sobótce przy ul. Strzelców 2, tel. 71/ 390 39 99 lub 509 754 556.

Joanna Mierzwińska

rzecznik prasowy