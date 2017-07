NIEZWYKŁA WYSTAWA W ŚREDZKIM DOMU KULTURY

Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle interesująco. W średzkim domu kultury przez dwa dni będziemy mogli zobaczyć „Wystawę jednego weekendu”, a także spotkać się z jej autorkami.

Od dziewięciu lat przy Domu Kultury w Środzie Śląskiej działa Warsztat Rękodzieła skupiający w swoich szeregach dwadzieścia kobiet, które raz w tygodniu spotykają się na twórczym działaniu.

Efekty ich wspólnej pracy w sezonie 2016/2017 będzie można zobaczyć podczas wystawy zorganizowanej w średzkim domu kultury.

Wystawa jednego weekednu, to także okazja do spotkania i rozmowy z jej autorkami, które już jutro i w niedzielę (1-2 lipca) w godzinach od 13 do 22 będą czekały na Was w foyer DK.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

(red), Fot. mpr