SZUKALI SWOJEGO MIEJSCA I SENSU ŻYCIA

Przez cały rok ciężko pracowali podczas zajęć koła teatralnego „Bez kurtyny” prowadzonego przez Emilię Latos. Efekty współpracy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z nauczycielką mogliśmy zobaczyć kilka dni temu.

Kiedy w zeszłym roku, na deskach średzkiego Domu Kultury koło teatralne „Bez kurtyny” prezentowało dwa spektakle cały dochód z wydarzenia został przekazany na pomoc Milence i Emilce Miśkiewicz z Malczyc. W tym roku podczas wydarzenia „Kulturalne Powitanie Lata” ponownie zbierano datki na cel charytatywny. Podczas imprezy zorganizowanej na sali gimnastycznej średzkiej szkoły podstawowej członkowie koła zaprezentowali dwa przedstawienia „A niech to gęś kopnie” i "Urodziny w Nigdylandii" na podstawie scenariusza autorki, Marty Guśniowskiej.

- W obydwu pod wierzchnią warstwą dowcipu kryły się głębsze przesłania: pytania o sens życia czy o wielką wartość, jaką jest rodzina – opowiada o przedstawieniach Emilia Latos, opiekunka koła.

Podczas każdego z nich mogliśmy podziwiać świetną grę aktorską młodych aktorów i doskonałe opanowanie tekstu. A zebrani licznie na sali gimnastycznej widzowie nie kryli swojego podziwu dla pracowitości zarówno samych uczniów, jak i ich opiekunki.

Uwieńczeniem spotkania był koncert założonego kilka miesięcy temu szkolnego zespołu wokalnego Music Band pod opieką Moniki Wołyniec i Katarzyny Moczulak. Podczas występu zespołu okazało się również, że jego uczestnicy mogą pochwalić się nie tylko pięknymi głosami, ale również gra na instrumentach.

- Organizatorem tej kulturalnej imprezy poza opiekunami występujących uczniów był prężnie działający przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej Samorząd Szkolny, który zorganizował dla przybyłych gości słodki poczęstunek – opowiada Emilia Latos.

W przedstawieniach udział wzięli:

"A niech to gęś kopnie" - Aleksandra Olczyk (poszukująca sensu życia gęś-desperatka), Bartosz Kruszelnicki (lis, który bardzo usiłuje być groźny, ale zupełnie mu to nie wychodzi), Alicja Kozłowska (usiłujący wzbudzić grozę narrator), Paulina Mierzejewska, Monika Szumlas, Vanessa Stadnik (spanikowani mieszkańcy kurnika), Natalia Kozyra (energiczna reporterka TVP Kurnik), Laura Misztal i Natalia Bohorodycz (szalone dzikie gęsi), Julia Wołyniec, Wiktoria Bronowicka, Aleksandra Błaszczyszyn i Emilia Bajor (sympatyczna zajęcza rodzinka), Julia Woś (miś - sybaryta), Julia Boczar (tajemniczy wydr) i Hanna Burak (wilk - smakosz, który doprowadza opowieść do happy-endu).

"Urodziny w Nigdylandii” - Nikola Kaznowska (kotek, który bardzo chce się na-rodzić, a potem poszukuje swojej mamy), Tytus Jastrzębski (szczur, nieodłączny towarzysz kota), Hanna Filus (zwiewny motyl, który na-rodził się wiele razy), Marcin Gacek (niemający szczęścia do bezpiecznego lądowania struś), Daria Kopiec (bocian- pracoholik, z determinacją dostarczający rodzicom zamówione dzieci), Michalina Zenka, Aleksandra Bednarczyk, Katarzyna Pałaszewska, Wiktoria Bronowicka (szalona mysia rodzinka), Kornelia Czajkowska, Amelia Sadowska, Michał Dziedzicki, Maksymilian Walczak i Michał Jakowczyk (członkowie zgranej zwierzęcej bandy: chomik, kukułka, wróbel, królik i krokodyl), Hanna Gołecka (troskliwa chomicza mama), Joanna Krynicka (sympatyczna kocia mama z przeszłością) i ponownie Amelia Sadowska (rezolutna mała kotka).

Artystom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

(red), Fot. isz, N. Kozyra

