ŚREDZCY GIMNAZJALIŚCI O KOLE MATEMATYCZNYM I SZKOLE

Tuż przed wakacjami spotkaliśmy się ze średzkimi gimnazjalistami. Jakie sukcesy mają na swoim koncie? Jak traktują naukę i jakie mają plany po ukończeniu gimnazjum?

Jak już informowaliśmy, w średzkim gimnazjum prężnie działa koło matematyczne. Jak je postrzegają uczniowie, jaka była ich droga matematyczna? Jak oceniają szkołę? Oto, co nam powiedzieli.

Marta Gacek: Bardzo podoba mi się na kółku. Jest bardzo fajna atmosfera. Rozwiązujemy bardzo dużo różnorodnych zadań i działań z matematyki, dzięki którym możemy się rozwijać. Podobnie, jak w szkole podstawowej, również i tu są bardzo mili nauczyciele. Podczas ostatniego Powiatowego Konkursu Matematycznego zdobyłam tytuł Primus inter pares. Bardzo chciałam wygrać w zeszłym roku, bo do wygrania była wieża z mikrofonem, ale nie wygrałam. Wtedy postanowiłam sobie, że chociaż raz uzyskam ten tytuł i przez trzy lata zdobędę 1 miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym.

Marta Kupiec: W podstawówce nie za bardzo szła mi matematyka. Podobnie jak w pierwszej klasie gimnazjum. W drugiej klasie zaczęło mi iść, a w trzeciej w końcu ją polubiłam. Na kółko systematycznie uczęszczałam w trzeciej klasie, w drugiej przez jakiś czas. Są bardzo ciekawe zajęcia i świetna atmosfera. Można się czegoś nauczyć. Po ukończeniu gimnazjum, szkołę będę wspominała dobrze. Nasza klasa jest bardzo zgrana, każdy się bardziej rozwinął, niektórzy znaleźli swoje powołanie. Moim na pewno nie będzie fizyka. Planuję iść do średzkiego liceum do klasy o profilu biologiczno-chemicznym lub do klasy językowej.

Laura Gulczewska: Chodzę do klasy razem z Martą. Nasza klasa, 3a, to zgrana ekipa. Już w podstawówce jeździłam na mecze z panią Szumską, więc jak przyszłam do gimnazjum, od razu zapisałam się na kółko. Jest bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni nauczyciele i ciekawe zadania. Nasze gimnazjum będę wspominała dobrze i naszą klasę, która jest bardzo fajna. Wspominać będę również nasze wycieczki i zawody, na które jeździliśmy i konkursy. Po skończeniu gimnazjum wybieram się do liceum do klasy politechnicznej z matematyką, fizyką i chemią.

Tymon Jastrzębski: W podstawówce, podobnie jak Laura, systematycznie chodziłem na kółko matematyczne. Od pierwszej klasy gimnazjum chodzę na kółko. Matematyka interesowała mnie od zawsze. Jest bardzo ciekawa, bo do każdego zadania może być kilka rozwiązań, a nie tylko jedno. Fajne jest również to, że nic tu nie jest szablonowe. Cały czas musi pracować głowa i logiczne myślenie. W meczach matematycznych, w których brałem udział współpracujemy ze sobą, pracujemy w grupie z kolegami, rywalizujemy z innymi szkołami. W tamtym roku na konkursie matematycznym zdobyłem tytuł Primus inter pares. Cieszyłem się bardzo, podobnie jak moi rodzice. Było bardzo fajnie, choć stresująco. Pobyt w gimnazjum, to super przygoda. Jak na razie najlepszy czas mego życia. Po zakończeniu nauki, jak wszystko pójdzie dobrze, wybieram się do Liceum nr 3 we Wrocławiu, do klasy matematycznej.

Mateusz Pełechaty: Podczas nauki w gimnazjum startowałem w licznych konkursach powiatowych – historycznym, z j. polskiego, byłem w konkursie Zdolny Ślązak z fizyki, w konkursie powiatowym z matematyki. Matematyka, to logiczne myślenie i dzięki matematyce, jak i logicznemu myśleniu, radzę sobie na konkursach. Na koło matematyczne trafiłem w pierwszej klasie. Wcześniej uczęszczałem na kółko w szkole podstawowej. Kiedy przyszedłem na zajęcia w gimnazjum po raz pierwszy, zobaczyłem coś innego niż dotychczas i przez cały rok w pierwszej, i drugiej klasie nie opuściłem ani jednej godziny. Mecze matematyczne lubię za to, że można pracować w grupie, że są zadania, których na naszym etapie nie powinniśmy móc rozwiązać i wówczas dowiadujemy się czegoś nowego. Gimnazjum, to gościnna atmosfera. Każdy się zna, zarówno z nauczycielami jak i uczniami. Można porozmawiać i pośmiać się. Nie jest się jednym z wielu, tylko jest się sobą. Po skończeniu gimnazjum podobnie, jak Tymon, wybieram się do klasy matematycznej w Liceum nr 3 we Wrocławiu.

Michał Misiuna: W klasach 1-3 szkoły podstawowej pani wysyłała mnie na konkursy. W klasach 4-6 pani Szumska zobaczyła, że jestem dobry z matematyki i zacząłem chodzić na kółko matematyczne. I jak szedłem do gimnazjum wiedziałem, że będę również na nie chodził. Na zajęciach prowadzonych przez panią Ewę i pana Andrzeja dowiadujemy się wielu nowych rzeczy, wszyscy są fajni. Zawsze jest miło, wesoło i dobrze się bawimy. Rok temu na gminnym konkursie matematycznym zdobyłem 1 miejsce. Wówczas pierwszy raz zwyciężyłem i było to bardzo miłe. W powiatowym konkursie rok temu zająłem trzecie miejsce. W tym roku na gminnym konkursie zdobyłem trzecie miejsce, a na powiatowym drugie. Po zakończeniu gimnazjum planuję iść do Wrocławia do klasy mat-fiz. Moim zdaniem matematyka przydaje się w wielu zawodach i w wielu sytuacjach.

Jakub Hamkało: Na tegorocznym konkursie gminnym zająłem pierwsze miejsce i trzecie w konkursie powiatowym. Sukcesów nie mam zbyt wielu, bo tak naprawdę matematyką zająłem się dopiero na początku tego roku szkolnego. W szkole podstawowej nie przepadałem za bardzo za matematyką. W pierwszej klasie gimnazjum w miarę szedłem do góry, a w drugiej klasie, kiedy zaczęły się pojawiać nowe tematy, zacząłem się coraz bardziej interesować. A matematyka szła mi coraz lepiej. I na tym etapie nie mam problemów ze zrozumieniem nowych tematów i czerpię radość z tego, kiedy uczę się nowych wzorów. Na kółku jestem od tego roku, w poprzednim chodziłem jedynie przez chwilę. W tym roku uczęszczam już regularnie. Jestem w drugiej klasie, ale po skończeniu gimnazjum planuję uczęszczać do klasy informatycznej lub matematycznej we Wrocławiu.

Marcel Tacikiewicz: W tamtym roku dostałem się do powiatowego Zdolnego Ślązaka. W tym roku zdobyłem trzecie miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym. Dla mnie matematyka zawsze była łatwa i polubiłem ją jeszcze w podstawówce w klasie 1-3. Później obrażałem się na wszystko i nie chodziłem na kółka matematyczne. Dopiero w gimnazjum, w połowie drugiej klasy zacząłem przychodzić. W naszym kółko lubię rozwiązywanie ciekawych zadań, mam dużo kolegów. Po gimnazjum wybiorę klasę o profilu związanym z matematyką.

Natalia Kalita: Rozumiem dużo rzeczy z matematyki i wydaje mi się fajna, dlatego chodzę na kółko matematyczne. W szkole podstawowej, choć pani Szumska trzy razy proponowała mi koło, nie zdecydowałam się na nie. W gimnazjum z kolei na koło chodzę od początku. Jest bardzo fajnie i nie ma żadnej presji. Poza matematyką interesuję się końmi, dlatego w przyszłości chciałabym uczyć się w Technikum Hodowli Koni, ale jeszcze nie jestem pewna do końca. Interesuje mnie jeszcze żeglarstwo, które uprawiam od dziecka, kajakarstwo i jazda konna, którą uprawiam od 7 roku życia.

Kamil Wróblewski: Na kółko matematyczne trafiłem na początku gimnazjum. Przyszedłem raz, zobaczyłem, że jest przyjemnie i zastanowiłem się, dlaczego mam nie chodzić. I tak się tu znalazłem. Na zajęciach jest bardzo miło, nauka odbywa się poprzez zabawę. Mamy na przykład Rafała, który bardzo często nas rozśmiesza. Samo gimnazjum oceniam z grubsza dobrze.

Natalia Ciszewska: Na kole jest bardzo fajnie. Lubię tu przychodzić, choć jest to bardziej kwestia przyzwyczajenia, bo na kółko matematyczne uczęszczam od czwartej klasy szkoły podstawowej. Jeździłam również jako rezerwa na mecze matematyczne i na konkursy, choć jeszcze wiele nie osiągnęłam. Bardzo lubię rozwiązywać zadania, zwłaszcza te logiczne, choć na kółku często rozwiązujemy takie, których jeszcze nie znam. Moim zdaniem uczniom klasy 1 na kole na początku jest bardzo ciężko, bo brakuje nam wiedzy, która pozwala na rozwiązanie wielu zadań. Ale kto przetrwa w pierwszej klasie, później zaczyna być coraz fajniej. W przyszłym roku również będę uczęszczała na zajęcia.

