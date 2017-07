RUSZA NAJWIĘKSZY PIŁKARSKI TURNIEJ W POLSCE

Sportowe emocje i atrakcje dla kibiców – w piątek we Wrocławiu startuje Wrocław Trophy 2017, międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży.

W programie rozgrywki drużyn piłkarskich z 20 krajów, atrakcje dla kibiców, pokazy grupy akrobatycznej, Bitwa Bramkarska, Rodzinna Strefa Kibica

- FUN ZONE. Sprawdź, co będzie się działo. Wstęp wolny.

Wrocław Trophy to jedyne takie zawody w Polsce i trzecie co do wielkości w Europie. Piąta, jubileuszowa edycja przyciągnie do Wrocławia 3 tys. młodych piłkarzy z całego świata. Pierwsze mecze rozpoczną się piątek o godz. 9:00 na boiskach Stadionu Olimpijskiego i Oławki na Niskich Łąkach. Tego samego dnia na Placu Solnym o godz. 20:00 odbędzie się Ceremonia Powitalna. Zawodników przywita ambasador tegorocznej edycji Tadeusz Pawłowski - legenda wrocławskiej piłki, były reprezentant Polski, piłkarz i trener Śląska Wrocław. Młodzi piłkarze wraz z Wrocławianami obejrzą prezentację flag krajów biorących udział w turnieju, złożą przysięgę UEFA Respect oraz poznają turniejową nowość – maskotkę Wrocław Trophy. Następnie rozpocznie się część artystyczna - występy grupy akrobatycznej Everest oraz pokazy tańca Cheerleaders Wrocław.

- Ceremonia oraz widowisko przygotowywane są również z myślą o mieszkańcach, którzy wspólnie z zawodnikami mogą świętować rozpoczęcie turnieju. Zapowiada się wspaniała zabawa i duże emocje. Zapraszamy – mówi Krzysztof Kopertyński, dyrektor Wrocław Trophy.

W sobotę i niedzielę mecze zaplanowano w godz. od 9:00 do 19:00 na Kompleksie boisk Stadionu Olimpijskiego i Oławki. Młodzi sportowcy rywalizować będą ze sobą w 9 kategoriach wiekowych – najmłodsi będą mieli 8 lat, a najstarsi 19. Reprezentować będą m.in. Anglię, Niemcy, Francję, Ukrainę, Rosję i Stany Zjednoczone (pierwszy raz w historii drużyny spoza Europy). Silnych przedstawicieli będzie miał także Dolny Śląsk – w zawodach zagrają m.in. reprezentanci Śląska Wrocław, Parasola Wrocław, Zagłębia Wałbrzych czy Chrobrego Głogów. - Co ciekawe, na Wrocław Trophy często pojawiają się „łowcy talentów” z dużych europejskich klubów. Dlatego ten turniej to również szansa na pokazanie swoich umiejętności, zaistnienie oraz zawodową karierę piłkarską - mówi Krzysztof Kopertyński.

Spotkania finałowe na dwóch obiektach rozpoczną się o godz. 13:00 w niedzielę. Podczas uroczystych ceremonii pod hasłem UEFA Respect, każdy uczestnik zostanie uhonorowany medalem. Zwycięzcy otrzymają puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów turnieju - firmy Uhlsport, Sonda Sports oraz Black Point.

Fun Zone - Rodzinna Strefa Kibica z atrakcjami

Nie zabraknie atrakcji dodatkowych dla mieszkańców i całych rodzin. W sobotę (w godz. 14:00-17:00) każdy będzie mógł zmierzyć się w konkursie Bitwa Bramkarska. Z kolei w niedzielę (w godz. 11:00-17:00) w kompleksie Stadionu Olimpijskiego powstanie Rodzinna Strefa Kibica z punktami gastronomicznymi i leżakami. Tego dnia odbędą się również koncerty.

- Mało które wydarzenie tak bardzo promuje piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. To również fantastyczna reklama dla Wrocławia i całej Polski, która ma piękne tradycje i duże osiągnięcia sportowe. Warto pisać kolejne rozdziały tej historii podczas tak spektakularnych wydarzeń – mówi Tadeusz Pawłowski, ambasador turnieju.

Wrocław Trophy jest częścią programu Euro-Sportring – fundacji non-profit, która od ponad 50 lat wspiera rozwój młodych futbolistów w Europie. Z każdym rokiem cieszy się większą popularnością. Wzięło w nim udział ponad 600 drużyn z 22 różnych krajów. Wydarzenie organizowane jest przez MKS Parasol Wrocław oraz Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Na potrzeby turnieju klub otrzymuje wsparcie od Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Młodzieżowego Centrum Sportu, miasta Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław Trophy 2017

7 lipca, godz. 20:00 - Ceremonia Powitalna (Wrocław, Plac Solny)

7-9 lipca, godz. 9:00-19:00 - Mecze - Kompleks Stadionu Olimpijskiego

i Kompleks Stadionu „Oławka”

8 lipca, godz. 13:00-16:00 – Bitwa Bramkarska - Kompleks Stadionu Olimpijskiego

9 lipca, godz. 11:00-17:00 – Rodzinna Strefa Kobica - Kompleks Stadionu Olimpijskiego

(mn) mn