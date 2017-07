SUMMER FESTIVAL. DWA DNI SUPER MUZYKI - PO SĄSIEDZKU

Miłośników muzyki dance i hip hop zachęcamy do odwiedzania sąsiedniego powiatu, a dokładnie Wołowa w dniach 28-29 lipca. My się tam wybieramy i mamy bilety dla naszych Czytelników :-)

Wystarczy, że odpowiecie na proste pytanie: Co znajduje się w herbie Wołowa? Należy podać przynajmniej jeden z elementów. Na odpowiedzi czekamy od dziś do piątku 7 lipca br. do północy. Odpowiedzi prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adnotacją, jakie koncerty wybieracie dance czy hip hop. Prosimy tę informację podać w tytule maila, natomiast w treści: odpowiedź na pytanie oraz imię, nazwisko i miejscowość, w której mieszkacie. Zachęcamy do udziału! Mamy dla Was 2 bilety na Dance Night i 2 na Hip Hop Night Rapkonektor.

Wołów Summer Festival - Dance Night (28.07.2017)

Wystąpią: Alexia, Danzel, Mario Bischin, DJ Disco and MC Polo, Sara Music and Dance Show

Wołów Summer Festival - Hip Hop Night Rapkonektor (9.07.2017)

Wystąpią: Kaliber 44, Donguralesko, Bisz (B.O.K), Tede, VNM, Hades, Gruby Mielzky

Ceny biletów: 20zł

Osoby poniżej 15 roku życia, wstęp wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (wymagana deklaracja opiekuna: pobierz).

Regulamin imprezy: pobierz

Polecamy! Stadion przy ul. Kościuszki w Wołowie.

(red)