PROJEKT PRZEBUDOWY RYNKU BĘDZIE ZMIENIONY. DLACZEGO?

Obecnie wiele się dzieje na placu budowy w rynku dolnym w Środzie Śląskiej. Niewątpliwie czas ten zapisze się w historii naszego miasta, nie tylko z powodu rewitalizacji.

Jak już informowaliśmy, 13 czerwca podczas demontażu amorka z fontanny ujawniono pozostałości po dwóch nagrobnych płytach.

- Wszystkie elementy zostały zabezpieczone w średzkim muzeum. Poszczególne części zostaną ze sobą sklejone i oczyszczone. Wówczas będziemy mogli na ich temat powiedzieć znacznie więcej - powiedział nam w dniu odkrycia dyrektor muzeum dr Grzegorz Borowski.

Znalezione elementy, po oczyszczeniu i sklejeniu, wzbogacą średzkie lapidarium znajdujące się na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.

Jednak to nie koniec takich wiadomości. 3 lipca natrafiono na kamienny fundament. Najprawdopodobniej w tym miejscu stał kiedyś pręgierz.

- Od wielu lat poszukiwaliśmy śladów, gdzie pręgierz mógłby być zlokalizowany w Środzie Śląskiej - mówi dyrektor muzeum. - Mieliśmy tylko przesłanki z 1933 roku, że coś co mogłoby być pręgierzem zostało na rynku odkryte. To jest bardzo enigmatyczna informacja. Nie wiadomo, gdzie to było odkryte, a przede wszystkim nie ma pewności, że to faktycznie były relikty pręgierza. I myśmy poszukiwali tego miejsca. Teraz, w trakcie rewitalizacji nawierzchni rynku dolnego, przydarzyła się taka okazja. Najprawdopodobniej odkryliśmy fundament pod pręgierz, który wstępnie jest datowany na początek czasów nowożytnych, ewentualnie na schyłek średniowiecza - dodaje.

W związku z tym odkryciem zostanie zmieniony projekt przebudowy nawierzchni rynku. Dwa dni temu konserwator zabytków we Wrocławiu podjął decyzję, że fundamenty powinny zostać wyeksponowane w nowej nawierzchni.

- Myślę, że to jest dobry pomysł. Będzie trzeba zmienić troszkę projekt. Kontaktowałem się już w tej sprawie z przedstawicielem urzędu miasta i najprawdopodobniej ta ekspozycja będzie tu widoczna - podkreśla dr Grzegorz Borowski.

Więcej o odkryciach dowiecie się w naszym reportażu filmowym: