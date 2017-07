ŚMIERĆ NIEPRZYTOMNEGO MĘŻCZYZNY W MALCZYCACH

Wczoraj wieczorem straż pożarna otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie w Malczycach. Pomimo akcji reanimacyjnej podjętej przez strażaków, mężczyzna zmarł.

- O godzinie 22.28 do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o nieprzytomnej osobie na ulicy Działkowej. Do zdarzenia udał się alarmowo zastęp SLRT Ford Transit - informują o zdarzeniu ochotnicy z OSP Malczyce. - Po dojechaniu na miejsce dowódca zastępu stwierdził, iż u osoby poszkodowanej brak jest funkcji życiowych. Ratownicy przystąpili niezwłocznie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z pomocą AED z JRG Środa Śląska aż do momentu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego - dodają strażacy.

Niestety mimo prowadzonej przez pół godziny reanimacji, przybyły na miejsce zdarzenia lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon mężczyzny.

Na miejscu czynności prowadziły jednostki straży pożarnej JRG Środa Śląska i OSP Malczyce, a także policja i Zespół Ratownictwa Medycznego z Wołowa.

(isz), Fot. zdj. ilustracyjne