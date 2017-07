PROBLEM Z CHODNIKIEM PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ

W okresie wiosenno-letnim nie tylko Rynek Dolny przechodzi metamorfozę. Modernizacji poddawane są również chodniki na terenie naszego miasto. W sprawie jednego z nich zwrócił się do nas czytelnik.

W ostatnim czasie przy ulicy Spółdzielczej w Środzie Śląskiej przebudowano chodnik. Wydawałoby się, że po modernizacji będzie spełniał swoją funkcję. W tej sprawie zwrócił się do nas nasz czytelnik. Jego zdaniem chodnik jest niefunkcjonalny. Dlaczego?

- Witam, chciałbym opisać pewną sytuację. W ostatnim czasie został poprawiony chodnik przy ulicy Spółdzielczej prowadzącej do osiedla, które się tam mieści. Chciałbym nadmienić, że układanie na nowo chodnika, który nie nadaje się do użytku jest bez sensu - pisze do nas Czytelnik. - Nie można przejechać wózkiem z dzieckiem, gdy działkowcy pozostawiają rowery oparte o płot. Czy nie lepiej było poszerzyć ten chodnik? W obecnej chwili trzeba poruszać się po drodze, co stwarza duże zagrożenie podczas intensywności ruchu. Nawet podczas spacerów, gdy chodnik jest wolny jest za mało miejsca. Wózek się dobrze nie mieści. Czy możecie to opisać? – pyta.

Do sprawy wrócimy.

(red), Fot. Czytelnik